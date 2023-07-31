İlk kez ekildi 337 kilo ürün alındı

Yozgat’ta tıbbi ve aromatik ürünleri artırmak ve ürünlerin yöreye uyumlarını sağlamak amacıyla kişniş deneme ekimi yaptıklarını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, “Bu yıl da kişniş bitkisini ilimiz ekolojik şartlarında yetişme ve gelişmesini gözlemlemek amacıyla ekim ve üretimini yaptık. Kişniş, hem iç hem de dış ticaret potansiyeli olan önemli bir tıbbi bitkisidir. Ülkemiz iklim ve toprak şartları bakımından kişniş üretimine oldukça elverişlidir. Çiftçimiz İdris Oğuzhan’ın 1,5 dekarlık deneme tarlasına 2,5 kilogram tohum ekildi ve 337 kilogram ürün alındı. Normalde dekar başına 80-100 kilogram ürün alınırken bizim bu denememizde dekara 225 kilogram verim alındı.” dedi. Kişniş ve benzeri tıbbi aromatik bitkileri ekmek isteyen çiftçilerin il ve ilçe müdürlüklerinden bilgi alabileceklerini de belirten Özkaya çiftçilere rehberlik etmeye hazır olduklarını söyledi.