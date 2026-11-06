Avrupa ülkesinden beklenmedik Türkiye kararı: Mecburuz vize şartı getireceğiz
Avrupa Birliği'ne (AB) katılmak isteyen Moldova, Türkiye dahil 11 ülkeye vize zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili ülke başbakanı "Buna mecburuz" dedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avrupa Birliği'ne (AB) katılmak isteyen Moldova, Türkiye dahil 11 ülkeye vize zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili ülke başbakanı "Buna mecburuz" dedi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini sürdüren Moldova, Türkiye dahil 11 ülkenin vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını değiştirmeye hazırlanıyor.
Moldova Başbakanı Vasile Tofan, TV8 televizyonunda yayımlanan "Cutia Neagra" programında, ülkesinin vize politikasını AB kurallarıyla uyumlu hale getirmek zorunda olduğunu dile getirdi.
Avrupa Komisyonu'nun raporuna göre Moldova'nın mevcut vize politikasını 11 ülke için AB kurallarıyla uyumlu hale getirmesi gerekiyor.
Listede Türkiye, Rusya, Belarus, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Katar ve Vanuatu yer aldı.
Başbakan Tofan, vize zorunluluğunun ne zaman yürürlüğe girebileceği sorusuna kesin bir tarih vermedi.
Tofan, "Avrupa yolculuğumuzu sürdürmek istiyoruz. Bir tarih vermeye hazır değilim. Eğer AB normları bunu gerektiriyorsa, Avrupa entegrasyon sürecinde ilerlememizi sağlayacak kararları almamız gerektiğine inanıyorum" dedi.
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