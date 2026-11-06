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Avrupa ülkesinden beklenmedik Türkiye kararı: Mecburuz vize şartı getireceğiz

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Avrupa ülkesinden beklenmedik Türkiye kararı: Mecburuz vize şartı getireceğiz

Avrupa Birliği'ne (AB) katılmak isteyen Moldova, Türkiye dahil 11 ülkeye vize zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili ülke başbakanı "Buna mecburuz" dedi.

#1
Foto - Avrupa ülkesinden beklenmedik Türkiye kararı: Mecburuz vize şartı getireceğiz

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini sürdüren Moldova, Türkiye dahil 11 ülkenin vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını değiştirmeye hazırlanıyor.

#2
Foto - Avrupa ülkesinden beklenmedik Türkiye kararı: Mecburuz vize şartı getireceğiz

Moldova Başbakanı Vasile Tofan, TV8 televizyonunda yayımlanan "Cutia Neagra" programında, ülkesinin vize politikasını AB kurallarıyla uyumlu hale getirmek zorunda olduğunu dile getirdi.

#3
Foto - Avrupa ülkesinden beklenmedik Türkiye kararı: Mecburuz vize şartı getireceğiz

Avrupa Komisyonu'nun raporuna göre Moldova'nın mevcut vize politikasını 11 ülke için AB kurallarıyla uyumlu hale getirmesi gerekiyor.

#4
Foto - Avrupa ülkesinden beklenmedik Türkiye kararı: Mecburuz vize şartı getireceğiz

Listede Türkiye, Rusya, Belarus, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Katar ve Vanuatu yer aldı.

#5
Foto - Avrupa ülkesinden beklenmedik Türkiye kararı: Mecburuz vize şartı getireceğiz

Başbakan Tofan, vize zorunluluğunun ne zaman yürürlüğe girebileceği sorusuna kesin bir tarih vermedi.

#6
Foto - Avrupa ülkesinden beklenmedik Türkiye kararı: Mecburuz vize şartı getireceğiz

Tofan, "Avrupa yolculuğumuzu sürdürmek istiyoruz. Bir tarih vermeye hazır değilim. Eğer AB normları bunu gerektiriyorsa, Avrupa entegrasyon sürecinde ilerlememizi sağlayacak kararları almamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

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