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Otomotiv
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İlk gün 4 bin adet sipariş almıştı! Voyah Dream'in Türkiye fiyatı açıklandı!

2023-11-18 16:01:03
İlk gün 4 bin adet sipariş almıştı! Voyah Dream'in Türkiye fiyatı açıklandı!

Çin’in otomotiv devlerinden Dongfeng çatısı altında yer alan, premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah, amiral gemisi olarak konumladığı üst düzey performans MPV modeli Dream’in Türkiye satış fiyatını açıkladı.

#1
Foto - İlk gün 4 bin adet sipariş almıştı! Voyah Dream'in Türkiye fiyatı açıklandı!

Marcar Otomotiv A.Ş. tarafından Türkiye’de temsil edilen, Çin’in otomotiv devlerinden birisi olan Dongfeng çatısı altında yer alan, premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah, tamamen elektrikli SUV modeli Free’nin iki versiyonunun ardından, lüks MPV modeli Dream’i Türkiye’de satışa sunuyor. Kasım ayında ön siparişine başlanan ve sadece sınırlı adetteki Voyah Dream’in lansman dönemi özel fiyatı 6.999.000 TL olarak açıklandı. 2024 yılı başlangıcından itibaren teslimatları planlanan 0 elektrikli Voyah Dream, yedi koltuklu oturma düzenine sahip lüks iç mekanında otomotiv dünyasının konfora yönelik en yeni teknolojilerini sunuyor.

#2
Foto - İlk gün 4 bin adet sipariş almıştı! Voyah Dream'in Türkiye fiyatı açıklandı!

Voyah Dream ülkemizde HIGH donanım paketiyle satışa sunuluyor. 435 HP güç ve 620 Nm tork üretebilen çift elektrikli motoruyla 2.692 kilogram ağırlağındaki Voyah Dream’in 0’dan 100’km/s hızlanması 5.9 saniyede gerçekleşirken, maksimum hızı ise 200 km/s. Bataryasının hızlı şarj süresinin yaklaşık 36 dakikada ’den ? doluluk seviyesine geliyor olması ve 480 km menzil sunmasıyla, günlük kullanımlarda ya da şehirler arası seyahatlerde aracın rakiplerine kıyasla tercih edilmesini sağlıyor.

#3
Foto - İlk gün 4 bin adet sipariş almıştı! Voyah Dream'in Türkiye fiyatı açıklandı!

Çin’in otomotiv devlerinden birisi olan Dongfeng çatısı altında yer alan premium otomobil üreticisi Voyah, ekim ayının ilk günlerinde Çin’de ön siparişe açtığı Dream modeli için 4.000 adet talep topladı. Sadece siparişe açıldığı gün alınan bu yüksek rakam, ESSA platformu üzerinden yükselen lüks MPV’ye olan ilgiyi kanıtladı. 2024 üretimlerinin çoğu şimdiden dünyadaki Voyah temsilcilerine ayrılan Dream, Türkiye’de Marcar Otomotiv A.Ş. tarafından yeni sahipleriyle buluşturuluyor.

#4
Foto - İlk gün 4 bin adet sipariş almıştı! Voyah Dream'in Türkiye fiyatı açıklandı!

Voyah Dream, tamamen elektrikli performansını muhteşem bir tasarımla yollara yansıtıyor. 5315 mm’lik uzunluk, 1985 mm’lik genişlik ve 1800 mm’lik yüksekliğe sahip Voyah Dream’in 3200 mm’lik dingil mesafesi, geniş iç mekana dair ipuçlarını veriyor. 150 mm’lik taban yüksekliğiyle aerodinamik verimlilik ve olası engellerin kolaylıkla aşılması arasında optimum denge yakalanırken, 20 inçlik alaşım jantlarla heybetli tasarım pekiştiriliyor. Snow White, Star Night, Raising Purple ve Sun Gold adındaki 4 farklı gövde rengi seçeneği, Cotton Beige ve Camel Brown iç dekorasyon temalarıyla eşleştiriliyor. Aydınlatmalı Voyah logosu ve LED teknoloji farları destekleyen ışık dekorlarıyla bezeli ön tasarımda büyük krom ızgara, heybetli ifadeyi vurguluyor. Kapıların alt bölümleri, cam çerçeveleri ve arkadaki stopları daha da vurgulu hale getiren krom dekorlar ile kalite algısı daha da artırılıyor.

#5
Foto - İlk gün 4 bin adet sipariş almıştı! Voyah Dream'in Türkiye fiyatı açıklandı!

Lüks MPV segmentinde beklentilerin üzerindeki iç mekanıyla Voyah Dream, 2+2+3 kişilik oturma düzeniyle yollara çıkıyor. Geleneksel açılan ön kapılar ve elektrikli kızaklı arka kapılardan adım atılan iç mekanda, tamamı çevre dostu deri döşemeyle kaplanan koltuklarda ikinci ve üçüncü sırasındakiler için de özel bardaklıklar unutulmamış. 12 yönde elektrikli ayarlanabilen sürücü koltuğunda, ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonları yer alıyor. 6 yönde ayarlanabilen ön yolcu koltuğu ve 10 farklı şekilde elektrikli olarak düzenlenebilen ikinci sıra koltuklarda da ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonları sunuluyor. 2 adet bağımsız, yatar poziyona da getirilebilen ikinci sıra koltuklarda ayrıca katlanabilen masalar sunularak, birinci sınıf bir yolculuk deneyimi yaşatılıyor. 64 farklı renkteki ortam aydınlatması ve Dynaudio imzalı müzik sistemiyle yolcularına hem görsel hem de işitsel duyularla zengin bir deneyim yaşatıyor. Voyah Dream’in hem önde hem de arkadaki cam tavanı iç mekanın aydınlık ve ferah yapısını destekliyor. Öndeki cam tavan, ön koltukları kapsayacak bir alanı aydınlatırken, elektrikli olarak açılıp-kapatılabiliyor ve iç mekan izole edilmek istendiğinde perde ile örtülebiliyor. Arka bölümdeki cam tavan ise elektrikli perde ile iç mekân atmosferinin değiştirilebilmesini sağlıyor. Elektrikli bagaj kapağının yukarıya doğru açılmasıyla ulaşılan bagaj, standart konumda 427 litrelik bir alan sunuyor. Bagaj hacmi sadece üçüncü sıra koltukların yatırılmasıyla 2680 litreye ulaştırılabiliyor. Bu sayede 20 inçlik büyük boy bavullardan 8 adedi, aynı anda taşınabiliyor. Tüm bu özellikleri standart olarak veren Voyah Dream segmentte çıtayı hayli yükseltiyor.

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