Ilık muhafazakârların feleği şaşacak! Resmen füze fırlattı! Oy oy oy oy! Çok fena

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin; çünkü Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını korumaya çalışan bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" sözlerini eleştirmenin yine Mustafa Akyol gibi ılık muhafazakârlara kaldığını belirtti. Söz konusu “ılık”lara, efsane bir kapak yapan Altınok, yazısında şunları kaydetti: