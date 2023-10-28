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Medya
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Ilık muhafazakârların feleği şaşacak! Resmen füze fırlattı! Oy oy oy oy! Çok fena

2023-10-28 12:49:05
Ilık muhafazakârların feleği şaşacak! Resmen füze fırlattı! Oy oy oy oy! Çok fena

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin; çünkü Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını korumaya çalışan bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" sözlerini eleştirmenin yine Mustafa Akyol gibi ılık muhafazakârlara kaldığını belirtti. Söz konusu “ılık”lara, efsane bir kapak yapan Altınok, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Ilık muhafazakârların feleği şaşacak! Resmen füze fırlattı! Oy oy oy oy! Çok fena

“Sezar'ın hakkı Sezar'a... Tüm dünyada ve Türkiye'de sol, Filistin'in yanında konumlandı.

#2
Foto - Ilık muhafazakârların feleği şaşacak! Resmen füze fırlattı! Oy oy oy oy! Çok fena

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin; çünkü Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını korumaya çalışan bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" sözlerini eleştirmekse yine Mustafa Akyol gibi ılık muhafazakârlara, milliyetçi Akşener'e falan kaldı.

#3
Foto - Ilık muhafazakârların feleği şaşacak! Resmen füze fırlattı! Oy oy oy oy! Çok fena

Büyük resme bakıyorlarmış. Yukarıdaki fotoğraf, Gazze'nin İsrail'in saldırıları öncesinde ve sonrasında uydudan çekilmiş fotoğrafı.

#4
Foto - Ilık muhafazakârların feleği şaşacak! Resmen füze fırlattı! Oy oy oy oy! Çok fena

Alsınlar, partilerinin, evlerinin, gazetelerinin duvarına assınlar. Bakalım Hamas'ın yanlışlıkla düşen hangi roketinin Gazze'yi bu hale getirdiğini bulabilecekler mi?”

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