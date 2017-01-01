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İlginç uygulama! Buzlanan kaldırımlara halı serdiler

  • Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yağan karın ardından oluşan buzlanma nedeniyle halkın kaldırımlarda kaymaması için kentin işlek noktalarına halı serdi.

  • Kayseri’de etkili olan karın ardından hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altında 10 derecelere kadar düşerken, cadde ve sokaklarda da buzlanma oldu.

  • Belediyeler bir yandan buz kırma ve temizleme çalışması yaparken Kayseri Büyükşehir Belediyesi de yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kaldırımlara halı serdi.

  • Buzlanma ile birlikte yürümenin zorlaştığı kaldırımlarda Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışması, kent sakinlerini rahatlattı.

  • Halılar yürümeyi kolaylaştırırken, aynı zamanda yaralanma tehlikesinin de önüne geçti.

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