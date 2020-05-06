İlginç sonuçlar! Türkiye'de en çok endişe duyan bölge...

Türkiye gibi dünyanın da gündeminin bir numaralı maddesi ne yazık ki aylardır Koronavirüs tarafından işgal edilmiş durumda. Böyle olunca da sosyal mesafe uygulayan insanların Koronavirüs hakkında neler düşündüğü bir kat daha önemli oluyor. Peki Türk halkı Koronavirüs hakkındaki sorulara hangi cevapları verdi? Türkiye'de bu salgından en çok endişelenen vatandaşlarımız hangi bölgede? En az endişe duyanlar hangi coğrafyamızda? Öte yandan halkımızın Koronavirüs ile mücadele için getirilen düzenlemelere bakış açısı da ortaya çıktı. İşte tüm bu soruların cevaplarının yer aldığı araştırmadan önemli detaylar...