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Korona Virüs
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İlginç sonuçlar! Türkiye'de en çok endişe duyan bölge...

2020-05-06 20:01:52
İlginç sonuçlar! Türkiye'de en çok endişe duyan bölge...

Türkiye gibi dünyanın da gündeminin bir numaralı maddesi ne yazık ki aylardır Koronavirüs tarafından işgal edilmiş durumda. Böyle olunca da sosyal mesafe uygulayan insanların Koronavirüs hakkında neler düşündüğü bir kat daha önemli oluyor. Peki Türk halkı Koronavirüs hakkındaki sorulara hangi cevapları verdi? Türkiye'de bu salgından en çok endişelenen vatandaşlarımız hangi bölgede? En az endişe duyanlar hangi coğrafyamızda? Öte yandan halkımızın Koronavirüs ile mücadele için getirilen düzenlemelere bakış açısı da ortaya çıktı. İşte tüm bu soruların cevaplarının yer aldığı araştırmadan önemli detaylar...

#1
Foto - Dünyadan neredeyse her dakika Koronavirüs haberleri gelmeye devam ederken Türkiye bu zorlu süreci hassasiyetle yürütmeye özen gösteriyor.

Dünyadan neredeyse her dakika Koronavirüs haberleri gelmeye devam ederken Türkiye bu zorlu süreci hassasiyetle yürütmeye özen gösteriyor.

#2
Foto - Bu arada Türkiye'de yapılan bir araştırma sonuçlarına göre virüsten endişe duyma oranları ve en fazla ve daha az endişe duyan bölgeler açıklandı.

Bu arada Türkiye'de yapılan bir araştırma sonuçlarına göre virüsten endişe duyma oranları ve en fazla ve daha az endişe duyan bölgeler açıklandı.

#3
Foto - Yapılan araştırmaya katılanların yüzde 78,7'si önlem olarak işe gitmediği cevabı verdi.

Yapılan araştırmaya katılanların yüzde 78,7'si önlem olarak işe gitmediği cevabı verdi.

#4
Foto - Hükümetin aldığı önlemlerden; okulların tatil edilmesi, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi, spor karşılaşmalarının iptal edilmesi gibi düzenlemeler toplumun geneli tarafından desteklendiği de raporda yer verildi. Peki detaylar neler?

Hükümetin aldığı önlemlerden; okulların tatil edilmesi, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi, spor karşılaşmalarının iptal edilmesi gibi düzenlemeler toplumun geneli tarafından desteklendiği de raporda yer verildi. Peki detaylar neler?

#5
Foto - 1000 KİŞİ İLE ONLİNE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Kadir Has Üniversitesi tarafından hazırlanan çalışmanın saha araştırması, 3-17 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü 1000 kişi ile salgın nedeniyle çevrimiçi (online) video görüşmeleriyle gerçekleştirildi.

1000 KİŞİ İLE ONLİNE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Kadir Has Üniversitesi tarafından hazırlanan çalışmanın saha araştırması, 3-17 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü 1000 kişi ile salgın nedeniyle çevrimiçi (online) video görüşmeleriyle gerçekleştirildi.

#6
Foto - Araştırmanın 'Akademetre Araştırma ve Stratejik Planlama' tarafından gerçekleştirilen saha çalışmasında kamuoyuna Covid-19 salgını ile ilgili sorular soruldu, salgına bakış açıları ortaya çıkarıldı.

Araştırmanın 'Akademetre Araştırma ve Stratejik Planlama' tarafından gerçekleştirilen saha çalışmasında kamuoyuna Covid-19 salgını ile ilgili sorular soruldu, salgına bakış açıları ortaya çıkarıldı.

#7
Foto -

"KORONAVİRÜS ENDİŞESİ ORTAYA ÇIKTI" 'Türkiye Eğilimler Araştırması' ve 'Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması'na bu yıl ortaya çıkan özel durum nedeniyle 'Koronavirüs Kamuoyu Algıları Araştırması'nı eklediklerini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Aydın, şunları kaydetti: "10 yıldır Türk halkının düşünce, görüş ve tespitlerine ışık tutan çalışmalarımız bu yıl yaşadığımız salgınla ilgili de çok değerli bilgi ve veriler sunuyor."

#8
Foto - Covid-19 salgını sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel ve yaşam alışkanlıklarını derinden etkiledi.

Covid-19 salgını sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel ve yaşam alışkanlıklarını derinden etkiledi."

#9
Foto -

"Bireysel düzeyde yaşanan belirsizliğin yarattığı endişe ve kaygılar araştırmamızın sonuçlarına bire bir yansıdı"

#10
Foto - ÇİNLİLERİN BESLENME ANLAYIŞI... - Araştırma sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 41,3'ü Koronavirüs'ün

ÇİNLİLERİN BESLENME ANLAYIŞI... - Araştırma sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 41,3'ü Koronavirüs'ün "Çinlilerin gıda ve beslenme anlayışı" yüzünden ortaya çıktığını düşünüyor.

#11
Foto -

"Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?" sorusuna ise toplumun yüzde 32,4'ü "çok endişeliyim", yüzde 40,9'u da "endişeliyim" yanıtını verirken, "ne endişeliyim ne endişesizim" diyenlerin oranı yüzde 19,1 oldu.

#12
Foto - YÜZDE 78,7'Sİ İŞE GİTMİYOR - Türk halkının neredeyse yarısı (yüzde 47,6) koronavirüs'e yakalanma riskini yarı yarıya bulurken, yüzde 30,3'ü yakalanma olasılığını yüksek ve

YÜZDE 78,7'Sİ İŞE GİTMİYOR - Türk halkının neredeyse yarısı (yüzde 47,6) koronavirüs'e yakalanma riskini yarı yarıya bulurken, yüzde 30,3'ü yakalanma olasılığını yüksek ve "çok yüksek" buluyor.

#13
Foto - Koronavirüs'ten korunmak için alınan bireysel önlemlerin başında yüzde 96 ile sık sık elleri sabunla yıkamak ve yüzde 95,4 ile mecbur kalmadıkça evden çıkmamak yer alırken, halkın yüzde 78,7'si de önlem olarak işe gitmediği yanıtını verdi.

Koronavirüs'ten korunmak için alınan bireysel önlemlerin başında yüzde 96 ile sık sık elleri sabunla yıkamak ve yüzde 95,4 ile mecbur kalmadıkça evden çıkmamak yer alırken, halkın yüzde 78,7'si de önlem olarak işe gitmediği yanıtını verdi.

#14
Foto - HÜKMETİN ALDIĞI ÖNLEMLERE DESTEK YÜKSEK - Hükümetin aldığı önlemlerden; okulların tatil edilmesi, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi, spor karşılaşmalarının iptal edilmesi gibi düzenlemeler toplumun geneli tarafından desteklenirken, tüm ülkede sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesine verilen destek yüzde 84,6 oranı ile listede yer aldı.

HÜKMETİN ALDIĞI ÖNLEMLERE DESTEK YÜKSEK - Hükümetin aldığı önlemlerden; okulların tatil edilmesi, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi, spor karşılaşmalarının iptal edilmesi gibi düzenlemeler toplumun geneli tarafından desteklenirken, tüm ülkede sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesine verilen destek yüzde 84,6 oranı ile listede yer aldı.

#15
Foto - EN AZ VE EN ÇOK ENDİŞE DUYAN BÖLGELER - Araştırmada incelenen farklı nüfus kırılımları arasında çıkan sonuçlar açısından küçük farklılıklar ortaya çıktı.

EN AZ VE EN ÇOK ENDİŞE DUYAN BÖLGELER - Araştırmada incelenen farklı nüfus kırılımları arasında çıkan sonuçlar açısından küçük farklılıklar ortaya çıktı.

#16
Foto - Koronavirüs'ün ortaya çıkış sebepleri sorusuna verilen cevaplarda, uhrevi açıklamalara kadınların erkeklere göre 5 puan daha fazla itibar ettikleri görülürken, koronavirüsün biyolojik silah olarak üretildiğini düşünmenin 18-34 yaş grubunda olanlarda 55 yaş ve üzeri gruba göre 5,9 puan daha yüksek inanç tespit edildi.

Koronavirüs'ün ortaya çıkış sebepleri sorusuna verilen cevaplarda, uhrevi açıklamalara kadınların erkeklere göre 5 puan daha fazla itibar ettikleri görülürken, koronavirüsün biyolojik silah olarak üretildiğini düşünmenin 18-34 yaş grubunda olanlarda 55 yaş ve üzeri gruba göre 5,9 puan daha yüksek inanç tespit edildi.

#17
Foto - KADINLR DAHA ENDİŞELİ - Benzer şekilde, endişe düzeylerinde kadınlar erkeklere göre ortalama 10,9 puan daha endişeli çıkarken, 18-34 yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre 5-6 puan daha az endişeli oldukları tespit edildi.

KADINLR DAHA ENDİŞELİ - Benzer şekilde, endişe düzeylerinde kadınlar erkeklere göre ortalama 10,9 puan daha endişeli çıkarken, 18-34 yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre 5-6 puan daha az endişeli oldukları tespit edildi.

#18
Foto - Bölgesel olarak, en endişeli bölgeler Akdeniz ve Doğu Anadolu olarak çıkarken, en az endişe duyan bölgeler olarak da Marmara ve Ege bölgeleri tespit edildi.

Bölgesel olarak, en endişeli bölgeler Akdeniz ve Doğu Anadolu olarak çıkarken, en az endişe duyan bölgeler olarak da Marmara ve Ege bölgeleri tespit edildi.

#19
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