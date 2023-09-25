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Yaşam
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İlginç koleksiyon! 64 yılda 2 bin kravat

2023-09-25 14:54:35
İlginç koleksiyon! 64 yılda 2 bin kravat

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gürpınar ilçesinde yaşayan kravat tutkunu Bedir Akbulut’u evinde ziyaret ederek, kendisine bir kravat sergi alanı oluşturacağını söyledi.

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Foto - İlginç koleksiyon! 64 yılda 2 bin kravat

Gürpınar ilçesine bağlı Yolaçan köyünde ikamet eden Bedir Akbulut (71), yaklaşık 64 yıldır kravat takıyor. Evinde yaklaşık 2 bin kravata sahip olan Bedir Akbulut’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok bürokrattan kravat hediyesi geldi. Kravatları küçük bir odada muhafaza eden Akbulut’u ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Akbulut’un kravat koleksiyonunu gezdi.

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Foto - İlginç koleksiyon! 64 yılda 2 bin kravat

Kendisine en kısa zamanda bir sergi alanı oluşturacaklarını belirten Türkmenoğlu, “Türkiye’de her ilin veya yerin mutlaka renkli simaları vardır. O renkli sima olmasının da bir özelliği vardır. Bedir Akbulut da Van için bir renkli simadır. Onu bu yöne iten en büyük sebeplerden birisi kravat koleksiyonu hobisi var. Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere başbakandan T.B.M.M’ den bakanlardan, milletvekillerinden, valilerden, kaymakamlardan kendisine kravat hediye edilmiş. Her gelen Bedir abiyi gördüğünde aklına kravat gelir. Çocukluğundan beri kravatla yaşamış ve bugüne kadar gittiği her yerde kravatıyla tanırsınız. Vatandaşlarda bunu böyle bildiği için kravatını çıkarıp hediye ediyor. Bizde bugün Bedir abimizi ziyaret ettik. ‘Bedir Bey Mezrası’ diye bir lokasyon da belirlemiş. Bu kravatlar için inşallah Gürpınar’ın önemli bir yerinde sergi alanı oluşturacağız ve bu koleksiyonu taçlandıracağız. Müze haline dönüştüreceğiz. Kravatlar buradan çıkacak ve inşallah sergi alanında toplumun beğenisine sunulacak” dedi.

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Foto - İlginç koleksiyon! 64 yılda 2 bin kravat

Kravat merakının çocukluktan geldiğini aktaran Bedir Akbulut ise “Ben çocuktum ve babam beni çok severdi. Bir gün dayım bize gelmişti. ‘Ben kravat takıyorum, Bedir de kravat takacak’ dedi. Ben de böylece kravat taktım. Sonra bana her yerden kravat hediye geldi. Cumhurbaşkanımız, milletvekilleri, valiler, kaymakamlar bana kravatlar gönderdiler. İsmini bilmediğim, tanımadığım kişilerden eve kravatlar gelmeye başladı. Türkiye’nin her yerinden bana kravatlar geldi. Şu anda yaklaşık 2 bin kadar kravat var. Turistler geliyorlar ama benim yerim çok dar olduğu için sıkıntı yaşıyorum. Bana yer açacaklar ve bende orada sergileyeceğim” ifadelerini kullandı. Bütün kravatların kendisi için çok kıymetli olduğunun vurgulayan Akbulut, “Özellikle Cumhurbaşkanlığından gönderilen kravatı çok seviyorum. Ölene kadar da o kravatı takacağım. Allah, Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin” diye konuştu.

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