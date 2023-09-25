İlginç koleksiyon! 64 yılda 2 bin kravat

Kravat merakının çocukluktan geldiğini aktaran Bedir Akbulut ise “Ben çocuktum ve babam beni çok severdi. Bir gün dayım bize gelmişti. ‘Ben kravat takıyorum, Bedir de kravat takacak’ dedi. Ben de böylece kravat taktım. Sonra bana her yerden kravat hediye geldi. Cumhurbaşkanımız, milletvekilleri, valiler, kaymakamlar bana kravatlar gönderdiler. İsmini bilmediğim, tanımadığım kişilerden eve kravatlar gelmeye başladı. Türkiye’nin her yerinden bana kravatlar geldi. Şu anda yaklaşık 2 bin kadar kravat var. Turistler geliyorlar ama benim yerim çok dar olduğu için sıkıntı yaşıyorum. Bana yer açacaklar ve bende orada sergileyeceğim” ifadelerini kullandı. Bütün kravatların kendisi için çok kıymetli olduğunun vurgulayan Akbulut, “Özellikle Cumhurbaşkanlığından gönderilen kravatı çok seviyorum. Ölene kadar da o kravatı takacağım. Allah, Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin” diye konuştu.