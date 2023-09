İlginç koleksiyon! 64 yılda 2 bin kravat

Kendisine en kısa zamanda bir sergi alanı oluşturacaklarını belirten Türkmenoğlu, “Türkiye’de her ilin veya yerin mutlaka renkli simaları vardır. O renkli sima olmasının da bir özelliği vardır. Bedir Akbulut da Van için bir renkli simadır. Onu bu yöne iten en büyük sebeplerden birisi kravat koleksiyonu hobisi var. Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere başbakandan T.B.M.M’ den bakanlardan, milletvekillerinden, valilerden, kaymakamlardan kendisine kravat hediye edilmiş. Her gelen Bedir abiyi gördüğünde aklına kravat gelir. Çocukluğundan beri kravatla yaşamış ve bugüne kadar gittiği her yerde kravatıyla tanırsınız. Vatandaşlarda bunu böyle bildiği için kravatını çıkarıp hediye ediyor. Bizde bugün Bedir abimizi ziyaret ettik. ‘Bedir Bey Mezrası’ diye bir lokasyon da belirlemiş. Bu kravatlar için inşallah Gürpınar’ın önemli bir yerinde sergi alanı oluşturacağız ve bu koleksiyonu taçlandıracağız. Müze haline dönüştüreceğiz. Kravatlar buradan çıkacak ve inşallah sergi alanında toplumun beğenisine sunulacak” dedi.