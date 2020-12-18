İlginç detay! Tayt giymekten hiç gocunmuyorlar

Muz Örümceği Muz örümceği Dünya Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en zehirli hayvanı seçilmiştir. Kurbanlarına çok acılı bir son hazırlayan bu örümcek felç, kas kontrolü kaybı ve sonucunda ölüme kadar neden olan zehre sahiptir.