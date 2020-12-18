2020-12-18 15:15:17 İlginç detay! Tayt giymekten hiç gocunmuyorlar
Suda, havada ve karada yaşayan bir çok canlı türün kendi savunma mekanizmaları mevcut.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi Boraltan Köprüsü utancından kurtarmış olduk” demişti. O tarihte neler yaşandı, işte detaylar…
Suda, havada ve karada yaşayan bir çok canlı türün kendi savunma mekanizmaları mevcut.
Kimi canlılar zehir ile kendini korur, İşte bazen bu zehirler bir insanı bile kolaylıkla öldürebilir.
Dort Poison Frog (Zehirli Ok Kurbağası) Dünyanın en zehirli canlısıdır. Kolombiya da yaşar. 2 cm boyundadır. Boyuna aldanmayın zehri bir insanı anında öldürebilecek türdedir.
Blue Ringed Octopus (Mavi Halkalı Ahtapot) En zehirli ikinci yaratıktır. Zehiri iki dakika da bir canlıyı kolaylıkla öldürebilir. Japonya’da yaşar.
Cone Snail (Mermer Yüzeyli Salyangoz) Tuzlu sularda yaşayan bu deniz canlısının boyu küçük ama etkisi çok büyüktür. Zehrinin tek damlası bile bir kişiyi öldürmeye yeter. En zehirli hayvanlar listesinde 3. Sırada yer alır.
Inland Taipan (Büyük Patron) Dünya'daki en zehirli yılan türüdür. Bir ısırığıyla 120 insanı öldürebilir. Zehri 5 metre uzaktan çok etkilidir. Kobradan 100 kat daha güçlüdür.
Death Stalker (Ölüm Avcısı) Sarı akrep halk arasında bilinen adıdır. Zehri bir insanı bir saatte öldürür.1 mg zehri bile 100 fareyi öldürecek güçtedir.
Ophiophagus Hannah Çin ve Hindistan ormanlarında yaşayan en zehirli hayvanlardan bir tanesidir. Kurbanını çok ilginç bir zehirleme yöntemiyle öldürme gücüne sahiptir. Kurbanının gözlerinin içine zehrini tükürür. Hemen müdahale edilmezse ölüm gerçekleşir.
Heloderma Suspektum(Gila Canavarı) Dünya'da ki en zehirli kertenkelelerden bir tanesidir. Amerika da yaşar. Isırdığı yere hemen müdahale edilmezse, kurbanını yavaş yavaş gelen bir ölüm beklemektedir.
Taş Balığı Denide yaşayan en zehirli hayvanlardan bir tanesidir. Sırtında yer alan zehirli dikenleri sayesinde kurbanını ağrılı, acılı bir ölüme sürükler. Hemen müdahale edilmezse felç gerçekleşir.
Muz Örümceği Muz örümceği Dünya Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en zehirli hayvanı seçilmiştir. Kurbanlarına çok acılı bir son hazırlayan bu örümcek felç, kas kontrolü kaybı ve sonucunda ölüme kadar neden olan zehre sahiptir.
Box Jelly Fish (Kutu Denizanası) Hint Pasifiğinde yaşayan bu deniz canlısının zehri ise oldukça etkilidir. Saldırdıktan 5 dakika sonra ölüm gerçekleşir. Bu korkutucu hayvandan korunmanın ilginç bir yöntemi vardır. O da kadın çorabı giymek. En deneyimli cankurtaranlar bu yüzden tayt giymekten hiç gocunmazlar.
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