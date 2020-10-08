  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
15
İlgi çeken sonuçlar! Tüm zamanların en önemli icatları…

2020-10-08 13:13:20
İlgi çeken sonuçlar! Tüm zamanların en önemli icatları…

Dünya basınında ve sosyal medyada binlerce icat arasından en önemli icatlar belirlendi.

#1
Foto - Binlerce icat arasından en önemli icatlar yayınlandı. Yüzyılın başından beri benzer çok sayıda liste hazırlandı. Bu listeyi hazırlarken icatlar, vazgeçilmez olmaları yanı sıra insanlığın temel (örneğin zaman, enerji vb.) algılarını değiştirmek ve tarihin gelişimine yön vermek bakımından değerlendirildi. İşte o liste:

Binlerce icat arasından en önemli icatlar yayınlandı. Yüzyılın başından beri benzer çok sayıda liste hazırlandı. Bu listeyi hazırlarken icatlar, vazgeçilmez olmaları yanı sıra insanlığın temel (örneğin zaman, enerji vb.) algılarını değiştirmek ve tarihin gelişimine yön vermek bakımından değerlendirildi. İşte o liste:

#2
Foto - 1) Transistor 1947 yılında John Bardeen, Walter Brattain ve William Shockley tarafından icat edilen transistor, geçen yüzyılın en büyük icadı sayılabilir. İnsan saçından daha geniş olmayan minicik bir cihaz, bilgi çağının bütün ağırlığını omuzlarında taşıyor. Bu buluş yapılmadan öncen bilgisayarlar devasa boyutlardayken transistor ve yarı iletkenlerin geliştirilmesi ile cihazlarımızın hacimleri küçülmüş, fiyatları ucuzlamıştır.

1) Transistor 1947 yılında John Bardeen, Walter Brattain ve William Shockley tarafından icat edilen transistor, geçen yüzyılın en büyük icadı sayılabilir. İnsan saçından daha geniş olmayan minicik bir cihaz, bilgi çağının bütün ağırlığını omuzlarında taşıyor. Bu buluş yapılmadan öncen bilgisayarlar devasa boyutlardayken transistor ve yarı iletkenlerin geliştirilmesi ile cihazlarımızın hacimleri küçülmüş, fiyatları ucuzlamıştır.

#3
Foto - Bilgisayar ve internet yaşamımızı inanılmaz ölçüde değiştirdi. Kuşkusuz resim fırçasının icadı Mona Lisa’nın yapımını garanti etmeyeceği gibi transistorun icadı da bilgisayar ve interneti garanti etmezdi ama eğer transistor ve yarı iletkenler icat edilmemiş olsaydı, bilgi çağı bugünkünden çok daha farklı yaşanırdı. Son üretilen bilgisayarları bileğimize bağlayabiliyoruz oysa transistorlar olmasaydı bugün buz küpünden bile hafif ve oldukça ucuza mal olan bilgisayarlar hem mutfağımız kadar büyük hem de çok daha pahalı olurdu.

Bilgisayar ve internet yaşamımızı inanılmaz ölçüde değiştirdi. Kuşkusuz resim fırçasının icadı Mona Lisa’nın yapımını garanti etmeyeceği gibi transistorun icadı da bilgisayar ve interneti garanti etmezdi ama eğer transistor ve yarı iletkenler icat edilmemiş olsaydı, bilgi çağı bugünkünden çok daha farklı yaşanırdı. Son üretilen bilgisayarları bileğimize bağlayabiliyoruz oysa transistorlar olmasaydı bugün buz küpünden bile hafif ve oldukça ucuza mal olan bilgisayarlar hem mutfağımız kadar büyük hem de çok daha pahalı olurdu.

#4
Foto - 2) Elektrik Elektriğin bu listede olmaması düşünülemez zira hem gezegenimizde hem de gezegenimiz dışındaki bütün elektronik cihazlarımız elektrik olmadan cansızdır.

2) Elektrik Elektriğin bu listede olmaması düşünülemez zira hem gezegenimizde hem de gezegenimiz dışındaki bütün elektronik cihazlarımız elektrik olmadan cansızdır.

#5
Foto - 3) Ateş Elektrik gibi ateşin de listedeki yeri tartışma götürmez. Buradaki tartışmalı olan ateşin gerçek bir icat olmamasıdır. İnsanoğlu ateşi değil, ateşi manipüle etmemizi sağlayan araç gereçleri icat etmiştir. Fakat ateşi manipüle eden aletler geliştirmek, insanlık tarihinde devrim yaratmıştır. Yiyecekleri pişirebilmek, sindirim sistemimizin değişmesini, bağırsaklarımızın kısalmasını sindirim için kullandığımız enerjinin azalmasını sağlamıştır. Toplu yerleşim alanlarının kurulmasında, güneş battıktan sonra da etrafımızı görebilmemizi bu icada borçluyuz.

3) Ateş Elektrik gibi ateşin de listedeki yeri tartışma götürmez. Buradaki tartışmalı olan ateşin gerçek bir icat olmamasıdır. İnsanoğlu ateşi değil, ateşi manipüle etmemizi sağlayan araç gereçleri icat etmiştir. Fakat ateşi manipüle eden aletler geliştirmek, insanlık tarihinde devrim yaratmıştır. Yiyecekleri pişirebilmek, sindirim sistemimizin değişmesini, bağırsaklarımızın kısalmasını sindirim için kullandığımız enerjinin azalmasını sağlamıştır. Toplu yerleşim alanlarının kurulmasında, güneş battıktan sonra da etrafımızı görebilmemizi bu icada borçluyuz.

#6
Foto - 4) Optik Lensler Optik lenslerin icadı mikroskop, teleskop hatta gözlük üretimini mümkün kılarak, görme olanaklarımızı inanılmaz derece genişletmiştir. Galileo teleskopunu gökyüzüne ilk kez çevirdiğinde gözlerine yansıyan göz kamaştırıcı ışık, insanlığın arzularının, itilaflarının, çatışmalarının, başarı ve başarısızlıkların hatta insanın varlığının ne kadar küçük olduğunu görmesini sağlamıştır.

4) Optik Lensler Optik lenslerin icadı mikroskop, teleskop hatta gözlük üretimini mümkün kılarak, görme olanaklarımızı inanılmaz derece genişletmiştir. Galileo teleskopunu gökyüzüne ilk kez çevirdiğinde gözlerine yansıyan göz kamaştırıcı ışık, insanlığın arzularının, itilaflarının, çatışmalarının, başarı ve başarısızlıkların hatta insanın varlığının ne kadar küçük olduğunu görmesini sağlamıştır.

#7
Foto - Daha öncede gökyüzüne bakıp yalnız olmayabileceğimizi düşünebiliyorduk ancak teleskobun icadı bize evrendeki milyarlarca galaksiden birinin kıyısında yaşadığımızı gösterdi. Teleskobun icadı astronomi ve metafizik arasında bir paradigma kaymasına da yol açmıştır.

Daha öncede gökyüzüne bakıp yalnız olmayabileceğimizi düşünebiliyorduk ancak teleskobun icadı bize evrendeki milyarlarca galaksiden birinin kıyısında yaşadığımızı gösterdi. Teleskobun icadı astronomi ve metafizik arasında bir paradigma kaymasına da yol açmıştır.

#8
Foto - Mikroskobun icadı ise burnumuzun dibindeki bir gerçeği fark etmemizi sağlamıştır. Mikroskop olmadan bileşikleri manipüle edemeyeceğimiz ve ilaçları sentezleyemeceğimizden biyo teknoloji mümkün olmazdı. Merceğin geliştirilmesiyle insanoğlu doğanın kanunlarına etki etme imkanına kavuşmuş ve ölümü erteleyebilen tek tür haline gelmiştir.

Mikroskobun icadı ise burnumuzun dibindeki bir gerçeği fark etmemizi sağlamıştır. Mikroskop olmadan bileşikleri manipüle edemeyeceğimiz ve ilaçları sentezleyemeceğimizden biyo teknoloji mümkün olmazdı. Merceğin geliştirilmesiyle insanoğlu doğanın kanunlarına etki etme imkanına kavuşmuş ve ölümü erteleyebilen tek tür haline gelmiştir.

#9
Foto - 5) Penisilin 1928’de Alexander Fleming, Latince adı penicillium notatum olan bir tür küf mantarının bakterilerin gelişimini engellediğini keşfetmiştir. Bu gözlemi üzerine küfü izole ederek sentezlemeyi başarmıştır. Bu madde ölümcül hastalıklara neden olan pek çok bakteri türünü ortadan kaldırabildiği için milyonlarca insanın hayatını kurtarmış ve tüm zamanların en etkili icatları arasında sayılmayı hak etmiştir.

5) Penisilin 1928’de Alexander Fleming, Latince adı penicillium notatum olan bir tür küf mantarının bakterilerin gelişimini engellediğini keşfetmiştir. Bu gözlemi üzerine küfü izole ederek sentezlemeyi başarmıştır. Bu madde ölümcül hastalıklara neden olan pek çok bakteri türünü ortadan kaldırabildiği için milyonlarca insanın hayatını kurtarmış ve tüm zamanların en etkili icatları arasında sayılmayı hak etmiştir.

#10
Foto - 6) Aşılama Milyonlarca yaşamı kurtaran bir diğer buluş, 1976’da çiçek hastalığından ölmek zorunda kalmamamızı sağlayan bir dahi olan Edward Jenner’dan gelmiştir. Jenner’in geliştirdiği çiçek aşısı, bu hastalığa karşı bağışıklık kazanmamıza ve doğanın çiçek hastalığı şekline bürünmüş öfkesini bertaraf etmemizi sağlamıştır.

6) Aşılama Milyonlarca yaşamı kurtaran bir diğer buluş, 1976’da çiçek hastalığından ölmek zorunda kalmamamızı sağlayan bir dahi olan Edward Jenner’dan gelmiştir. Jenner’in geliştirdiği çiçek aşısı, bu hastalığa karşı bağışıklık kazanmamıza ve doğanın çiçek hastalığı şekline bürünmüş öfkesini bertaraf etmemizi sağlamıştır.

#11
Foto - 1885’te Louis Pasteur tarafından geliştirilen kuduz aşısından sonra veba, tüberküloz, tifo, çocuk felci, kızamık, kabakulak, kızamıkçık vb. pek çok aşı geliştirilmiştir. Antibiyotiğin icadı gibi aşının icadı da insanlığın ölümü erteleme maharetinde bir mertebe daha yükselmesi anlamına gelir.

1885’te Louis Pasteur tarafından geliştirilen kuduz aşısından sonra veba, tüberküloz, tifo, çocuk felci, kızamık, kabakulak, kızamıkçık vb. pek çok aşı geliştirilmiştir. Antibiyotiğin icadı gibi aşının icadı da insanlığın ölümü erteleme maharetinde bir mertebe daha yükselmesi anlamına gelir.

#12
Foto - 7) Matbaa En büyük icatlardan biri de bilginin yaygınlaşmasını sağlayarak yepyeni icatları kolaylaştıran matbaanın icadıdır. Johannes Gutenberg tarafından 1450’de icat edilen matbaa teknolojisi, Bilgi Çağı’nı başlatmıştır. Matbaa sayesinde bilgi ve bilgelik güneş ışığı kadar ulaşılabilir bir hale gelmiştir. Buluşun devrimci niteliğinin bir sebebi de bilginin elde edilmesinin ucuzlamış olmasıdır. Newton’un Matematiğin Prensipleri’nden, Shakespeare’in Kralı Lear’na ve tabii ki bütün kutsal metinler matbaa sayesinde evrensel bir hale gelmiştir.

7) Matbaa En büyük icatlardan biri de bilginin yaygınlaşmasını sağlayarak yepyeni icatları kolaylaştıran matbaanın icadıdır. Johannes Gutenberg tarafından 1450’de icat edilen matbaa teknolojisi, Bilgi Çağı’nı başlatmıştır. Matbaa sayesinde bilgi ve bilgelik güneş ışığı kadar ulaşılabilir bir hale gelmiştir. Buluşun devrimci niteliğinin bir sebebi de bilginin elde edilmesinin ucuzlamış olmasıdır. Newton’un Matematiğin Prensipleri’nden, Shakespeare’in Kralı Lear’na ve tabii ki bütün kutsal metinler matbaa sayesinde evrensel bir hale gelmiştir.

#13
Foto - 8) Tekerlek Dünyanın en büyük icatlarından hiçbiri tekerlek olmadan tamamlanamazdı. Tekerleğin icadı ateş ve elektrikle rekabet edecek kadar önemlidir. Tekerleği kimin icat ettiğini bilmiyor, ama kim olursa olsun, bir çemberin aksa monte edilmesi insanlığın gelişimini kökünden değiştirmiştir. Tekerlek ve karmaşık dişli çarklar endüstrideki gelişmeleri mümkün kılmış, gemiler ve taşıma araçları yapmamıza olanak sağlamıştır.

8) Tekerlek Dünyanın en büyük icatlarından hiçbiri tekerlek olmadan tamamlanamazdı. Tekerleğin icadı ateş ve elektrikle rekabet edecek kadar önemlidir. Tekerleği kimin icat ettiğini bilmiyor, ama kim olursa olsun, bir çemberin aksa monte edilmesi insanlığın gelişimini kökünden değiştirmiştir. Tekerlek ve karmaşık dişli çarklar endüstrideki gelişmeleri mümkün kılmış, gemiler ve taşıma araçları yapmamıza olanak sağlamıştır.

#14
Foto - 9) Buhar Makinesi Tarım ve sanayi devrimi, buhar makinesinin icadı sayesinde mümkün olduğundan mansiyon ödülünü de buhar makinesinin icadına vermek gerekir. Bu devrimler 18., 19. ve 20. yüzyıl başlarının sosyal ve politik ideolojilerini şekillendirmiştir. Buhar makinesinin icadı enerji, verimlilik ve zenginlik kavramlarının yeniden tanımlanmasını sağlamıştır.

9) Buhar Makinesi Tarım ve sanayi devrimi, buhar makinesinin icadı sayesinde mümkün olduğundan mansiyon ödülünü de buhar makinesinin icadına vermek gerekir. Bu devrimler 18., 19. ve 20. yüzyıl başlarının sosyal ve politik ideolojilerini şekillendirmiştir. Buhar makinesinin icadı enerji, verimlilik ve zenginlik kavramlarının yeniden tanımlanmasını sağlamıştır.

Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi
Spor

Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi

Almanya - Türkiye maçı sonunda, Almanya Milli Takım formasını giyen Emre Can, Türkçe sorulan soruya Almanca cevap vererek tepki çekti...
AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin T..
Çilingiroğlu Semih Yalçın'ı FBI ve Amerikan polisiyle tehdit etti
Gündem

Çilingiroğlu Semih Yalçın'ı FBI ve Amerikan polisiyle tehdit etti

Dün CHP'nin yayın organında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sert açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'na tepki göst..
‘Yasak Elma’nın ahlaksız sahnesine RTÜK karar vermişti! CHP’li Üst Kurul Üyesi resmen karşı geldi
Medya

‘Yasak Elma’nın ahlaksız sahnesine RTÜK karar vermişti! CHP’li Üst Kurul Üyesi resmen karşı geldi

Ahlaksız sahnelerin yayınlandığı FOX’un ‘Yasak Elma’sına para cezası yağdı. CHP’li Üst Kurul Üyesi İlhan TAŞÇI’nın, Üst Kurulun 17.02.2020 t..
'Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)'
Okur Postası

'Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)'

Gazetemiz okurlarından M. Fatih Kahraman, "Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Tepkiler üzerine geri adım atan İslam düşmanı Macron'dan sinsi kılıf! Erdoğan sert tepki göstermişti
Dünya

Tepkiler üzerine geri adım atan İslam düşmanı Macron'dan sinsi kılıf! Erdoğan sert tepki göstermişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı açıktan hedef alan projesinde yeni bir gelişme yaşandı. Proje ile ilgili sinsi bir adım atıl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay