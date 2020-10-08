İlgi çeken sonuçlar! Tüm zamanların en önemli icatları…

Bilgisayar ve internet yaşamımızı inanılmaz ölçüde değiştirdi. Kuşkusuz resim fırçasının icadı Mona Lisa’nın yapımını garanti etmeyeceği gibi transistorun icadı da bilgisayar ve interneti garanti etmezdi ama eğer transistor ve yarı iletkenler icat edilmemiş olsaydı, bilgi çağı bugünkünden çok daha farklı yaşanırdı. Son üretilen bilgisayarları bileğimize bağlayabiliyoruz oysa transistorlar olmasaydı bugün buz küpünden bile hafif ve oldukça ucuza mal olan bilgisayarlar hem mutfağımız kadar büyük hem de çok daha pahalı olurdu.