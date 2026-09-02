KILIÇ ve TUFAN için seri üretim düğmesine basıldı!Türkiye’nin ilk kamikaze otonom deniz araçları görevde
ASELSAN tarafından Gölcük'teki TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde tüm dünyaya sergilenen Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ ve TUFAN için seri üretim resmen başladı. Deniz testlerini kusursuz bir şekilde tamamlayan bu ölümcül otonom sistemler, Türk sularında gövde gösterisi yaparak deniz savaşlarının geleceğini şimdiden şekillendirmeye başladı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un müjdesini verdiği devasa su altı tesis yatırımlarıyla birlikte, Türkiye mavi vatanda rakiplerine nefes aldırmayacak yeni bir döneme giriyor.