KILIÇ ve TUFAN için seri üretim düğmesine basıldı!Türkiye’nin ilk kamikaze otonom deniz araçları görevde

Etkinliğin en çok dikkat çeken ürünlerinden biri, yeteneklerini Gölcük sularında canlı olarak sergileyen Türkiye’nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ oldu. ASELSAN’ın kamikaze insansız deniz aracı TUFAN da deniz testlerini tamamladıktan sonra ilk kez Türk sularında görev yaptı. Geliştirme süreci biten ve seri üretime geçen her iki sistemin dalış ve seyir görüntüleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.