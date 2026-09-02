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KILIÇ ve TUFAN için seri üretim düğmesine basıldı!Türkiye’nin ilk kamikaze otonom deniz araçları görevde

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KILIÇ ve TUFAN için seri üretim düğmesine basıldı!Türkiye’nin ilk kamikaze otonom deniz araçları görevde

ASELSAN tarafından Gölcük'teki TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde tüm dünyaya sergilenen Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ ve TUFAN için seri üretim resmen başladı. Deniz testlerini kusursuz bir şekilde tamamlayan bu ölümcül otonom sistemler, Türk sularında gövde gösterisi yaparak deniz savaşlarının geleceğini şimdiden şekillendirmeye başladı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un müjdesini verdiği devasa su altı tesis yatırımlarıyla birlikte, Türkiye mavi vatanda rakiplerine nefes aldırmayacak yeni bir döneme giriyor.

#1
Foto - KILIÇ ve TUFAN için seri üretim düğmesine basıldı!Türkiye’nin ilk kamikaze otonom deniz araçları görevde

İlk defa SAHA 2026 Fuarı’nda tanıtılan KILIÇ ve TUFAN insansız deniz araçlarının seri üretiminin başladığı belirtildi. ASELSAN, 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan’da insansız deniz araçlarının yeteneklerini geniş bir yelpazede sergiledi. Dört günlük etkinlik boyunca birçok deniz sistemini suya indiren şirket; ziyaretçilere su üstünde, su altında ve havada çalışan teknolojileri canlı olarak görme fırsatı sundu.

#2
Foto - KILIÇ ve TUFAN için seri üretim düğmesine basıldı!Türkiye’nin ilk kamikaze otonom deniz araçları görevde

Etkinliğin en çok dikkat çeken ürünlerinden biri, yeteneklerini Gölcük sularında canlı olarak sergileyen Türkiye’nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ oldu. ASELSAN’ın kamikaze insansız deniz aracı TUFAN da deniz testlerini tamamladıktan sonra ilk kez Türk sularında görev yaptı. Geliştirme süreci biten ve seri üretime geçen her iki sistemin dalış ve seyir görüntüleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

#3
Foto - KILIÇ ve TUFAN için seri üretim düğmesine basıldı!Türkiye’nin ilk kamikaze otonom deniz araçları görevde

ASELSAN ayrıca etkinlikte ÇELİK KUBBE’nin önemli parçaları olan HİSAR O, KALKAN 400G, KORKUT, GÖKSUR ve GÜRZ sistemlerini de sergiledi. Bunların yanı sıra deniz savaşlarının geleceğini şekillendiren DERİNGÖZ, DÜFAS ve ASELBUOY gibi üç dikkat çekici sistem de katılımcılara tanıtıldı.

#4
Foto - KILIÇ ve TUFAN için seri üretim düğmesine basıldı!Türkiye’nin ilk kamikaze otonom deniz araçları görevde

Şirket, su altı operasyonlarından havadan gözetime kadar birçok alanda insansız deniz yeteneklerini büyütmeye devam ediyor. DERİNGÖZ otonom deniz tabanı tarama ve seyir yetenekleri sunarken; Bayraktar TB3’e entegre edilen ASELBUOY P ve ASELBUOY POD, insansız hava araçlarından denizaltı tespit edilmesini sağlıyor. Birlikte çalışan bu sistemler, ASELSAN’ın denizlerdeki durumsal farkındalığı suyun altından havaya kadar taşıyan otonom çözümler geliştirme gücünü kanıtlıyor. Deniz güvenliğine yönelik otonom teknolojilere artan ilginin bir göstergesi olarak, bu sistemler ziyaretçilerden de büyük beğeni topladı.

#5
Foto - KILIÇ ve TUFAN için seri üretim düğmesine basıldı!Türkiye’nin ilk kamikaze otonom deniz araçları görevde

Etkinlik sırasında ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin denizcilik teknolojilerindeki yatırımlarını devasa ölçüde büyüteceklerini duyurdu. Bu kapsamda üç kritik yeni tesisin temellerinin atılması planlanıyor: Gölcük Denizaltı Sistemleri Entegrasyon Merkezi (GÖLTERKSOM) Pendik Su Altı Teknolojileri Yapay Zeka Merkezi (ARMERKOM) Tuzla Deniz Test ve Eğitim Merkezi (DENTEM) Bu tesisler; uzmanlık, altyapı ve ileri mühendislik yeteneklerini bir araya getirerek entegre bir deniz teknolojisi ekosistemi oluşturacak. Böylece su altı ve denizcilik alanlarında yeni teknolojilerin geliştirilmesi çok daha hızlı olacak.

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