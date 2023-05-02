İlçede araştırma yapılacak! Fay hattı yok ama sürekli deprem oluyor

Bu vesileyle uzman kişiler tarafından Suçatı Mahallesi ve Dürmepınar köyünde Sismik Araştırma Merkezi kuruldu. 6 Şubat tarihinden sonra meydana gelen bu depremlerin neden olduğunu, Gürün’de fay hattının olup olmadığını bilmediğimiz için bu araştırma merkeziyle depremin sebepleri incelenecek. Biz de hemşehrilerimizi bu araştırmaların neticesinde bilgilendireceğiz. Bu çalışma Gürün için çok önemli” dedi.