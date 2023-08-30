İlan şaşkına çevirdi! 'Sahibinden kiralık' 590 yıllık medrese

Medreseyi virane halde aldıklarını ve aldıkları yıllarda 10 yıl kadar temizlemekle ve toplamakla uğraştıklarını söyleyen Mustafa Kemal Tatar, “Biz bu medreseyi 1980 yılında aldık ama buranın tarihi eski, 590 yıllık falan var. Dulkadiroğulları’ndan geçme Hatuniye Medresesi burası. Rahmetli babam 1980 yılında burayı virane bir yerken aldı, çok masraf etti ve yaptırdı. Ne kapı vardı, ne duvar vardı. İçeriden çok hayvan pisliği çıkarttık. O senelerde inşaatın yapılması 5-10 yıl sürdü. Bayburt’tan ustalar geldi. Kapıları yoktu orijinali gibi yapıldı. Yukarısında ayakkabıcılar, çay ocakları ve bakkal gibi iş yerleri vardı. Hepsi gelmiş ve bir yerlerine yerleşmişti ama rahmetli babam tarihi sevdiği için burayı yaptırdı ve restore ettirdi. O zamanın parasıyla epey masraf ederek bu duruma getirdi. Şimdi ben kurumsal bir firma arıyorum orayı kiraya vermek için. Şayet iyi bir firma gelir isterse yardımcı olurum yoksa kapalı duruyor zaten şu anda. Burası tarihi bir yer, dükkan değil ki, iş yeri de değil.