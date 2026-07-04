Dev firmadan olay yatırım: Ayda 3 bin “avcı dron” üretilecek
Münih merkezli Tytan Technologies, havadan gelen dron tehditlerini durdurmak amacıyla Almanya’da dev bir üretim tesisi açmaya hazırlanıyor. Ukrayna'da kendini kanıtlayan ve maliyet avantajı sağlayan otonom önleyici dronlar, geleneksel hava savunma sistemlerine kıyasla çok daha ucuz ve etkili bir alternatif sunuyor. Ayda 3 bin adet üretim kapasitesine ulaşacak yeni fabrika, müttefik ülkelerin dron savunma ihtiyacını karşılamak için ağustos ayında faaliyete geçecek.