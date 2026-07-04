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Dev firmadan olay yatırım: Ayda 3 bin "avcı dron" üretilecek

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Dev firmadan olay yatırım: Ayda 3 bin “avcı dron” üretilecek

Münih merkezli Tytan Technologies, havadan gelen dron tehditlerini durdurmak amacıyla Almanya’da dev bir üretim tesisi açmaya hazırlanıyor. Ukrayna'da kendini kanıtlayan ve maliyet avantajı sağlayan otonom önleyici dronlar, geleneksel hava savunma sistemlerine kıyasla çok daha ucuz ve etkili bir alternatif sunuyor. Ayda 3 bin adet üretim kapasitesine ulaşacak yeni fabrika, müttefik ülkelerin dron savunma ihtiyacını karşılamak için ağustos ayında faaliyete geçecek.

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Foto - Dev firmadan olay yatırım: Ayda 3 bin "avcı dron" üretilecek

Münih merkezli anti-dron sistemleri üreticisi Tytan Technologies, önleyici dronlara yönelik artan talep üzerine Almanya’da yeni bir fabrika açmaya hazırlanıyor. Defense News tarafından yapılan habere göre ayda 3.000 otonom önleyici dron üretme kapasitesine sahip olacak bu tesiste üretim faaliyetlerinin bu yılın ağustos ayında başlaması planlanıyor.

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Foto - Dev firmadan olay yatırım: Ayda 3 bin "avcı dron" üretilecek

Tytan Technologies’in CEO’su ve kurucu ortağı Balázs Nagy, Defense News’e yaptığı açıklamada, ürettikleri önleyici dronların Ukrayna’da yaygın olarak kullanıldığını belirtti. Habere göre Ukrayna Ordusu bu sistemleri, havadan gelen tehditlere karşı koymak için maliyet açısından verimli, etkili ve kullanımı kolay bir çözüm olarak değerlendiriyor.

#3
Foto - Dev firmadan olay yatırım: Ayda 3 bin "avcı dron" üretilecek

Nagy, “Geleneksel sistemler Ukrayna’da kendilerini kanıtlayamadı. Çok daha büyük platformlar, çok ama çok ucuz dronlarla yok edildi. Bizim Tytan’da yaptığımız şey, aynı hava sahasını korumayı geleneksel sistemlere kıyasla 200 kat daha ucuz hale getirmek.” dedi. Nagy sözlerine şöyle devam etti: “Bunu da havadaki düşman dronlarını etkisiz hale getiren otonom dron savar sistemleri üretip geliştirerek yapıyoruz. Bu, kullanımı çok zor ve pahalı donanımlardan; oldukça basit, ölçeklenebilir donanımlara ve son derece gelişmiş yazılımlara geçişi ifade eden büyük bir paradigma değişimidir.”

#4
Foto - Dev firmadan olay yatırım: Ayda 3 bin "avcı dron" üretilecek

Önleyici dronlarının Almanya ve Baltık ülkeleri de dahil olmak üzere giderek artan sayıda müttefik tarafından kullanılmasından güç alan şirket, üretim ağını yeni pazarlara genişletmek için çeşitli projeler yürütüyor. Yeni fabrikalar için potansiyel lokasyonlar arasında Polonya ve Macaristan’ın adı geçiyor. Nagy, “Yeni ve daha büyük Alman fabrikamızın açılmasıyla birlikte, farklı bölgelerdeki üretimi artırmak için kullanabileceğimiz bir kalıba (modele) sahip olduk.” diye konuştu.

#5
Foto - Dev firmadan olay yatırım: Ayda 3 bin "avcı dron" üretilecek

Tytan Technologies, yapay zeka (AI) ile güçlendirilmiş çeşitli otonom önleyici dronlar sunuyor. Şirket verilerine göre bu sistemler arasında; NATO Sınıf I insansız tehditler olarak kategorize edilen küçük dronlara karşı koymak için geliştirilen kısa menzilli, çok rotorlu (pervaneli) EOS ve NATO Sınıf II dronları etkisiz hale getirmek için tasarlanan uzun menzilli, sabit kanatlı METIS bulunuyor.

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