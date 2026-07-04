Dev firmadan olay yatırım: Ayda 3 bin “avcı dron” üretilecek

Nagy, “Geleneksel sistemler Ukrayna’da kendilerini kanıtlayamadı. Çok daha büyük platformlar, çok ama çok ucuz dronlarla yok edildi. Bizim Tytan’da yaptığımız şey, aynı hava sahasını korumayı geleneksel sistemlere kıyasla 200 kat daha ucuz hale getirmek.” dedi. Nagy sözlerine şöyle devam etti: “Bunu da havadaki düşman dronlarını etkisiz hale getiren otonom dron savar sistemleri üretip geliştirerek yapıyoruz. Bu, kullanımı çok zor ve pahalı donanımlardan; oldukça basit, ölçeklenebilir donanımlara ve son derece gelişmiş yazılımlara geçişi ifade eden büyük bir paradigma değişimidir.”