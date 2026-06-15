İkra bebek davasında yeni gelişme: Mahkemenin kararı isyan ettirdi! Sanık adli kontrolle tahliye edildi

‘JANDARMANIN OLAYI GÖRMEMELERİ HAYATIN AKIŞINA UYGUN DEĞİL Hakimin, evin önünü gören ve Servet Ergin'e ait kameraya ait görüntü olup olmadığı sorusuna ise M.Ç, "Binanın önündeki kameranın çalışmadığı taraflarca söylendi. Kimin söylediğini hatırlamıyorum. O kamera görüntüsü olsaydı daha net görünürdü” ifadelerini kullandı. Bu sırada tanık K.K.'ya ön kamera kayıtlarının alınmamasının nedenini sorması üzerine tanık, Baca'ya ait ev içi ve dışındaki kamera görüntülerinin bulunduğu cihazı teslim aldıklarını, ancak Servet’e ait kamera görüntülerini ise uygulama üzerinden aldığını, bina önünü gösteren kaydın olmadığını söyledi. Servet Ergin'e ait kameraların kayıt yaptığı cihazın neden alınmadığı sorusuna K.K., sadece uygulama üzerinden görüntü alabildiklerini belirtti. Tanıkların ifadelerinin ardından söz alan aile avukatı, görevli 3 jandarma personelinin vurma anını görmemelerinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını, bina önündeki olay anını net gören kamera kaydının alınmaması nedeniyle de sadece ifadelere itibar edebileceklerini belirtti.