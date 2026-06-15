İkra bebek davasında yeni gelişme: Mahkemenin kararı isyan ettirdi! Sanık adli kontrolle tahliye edildi

Yalova'da kucağından 14 aylık kız bebeği olan Muhammet Baca’yı (34) darbeden ve hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 12 yıldan 36 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan Şener Ergin adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaklaşık 1 yıl önce satın aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile komşusu Ergin ailesi arasında gürültü nedeniyle husumet oluştu. İddiaya göre; 20 Şubat'ta Muhammet Baca, evine döndüğü sırada, bina yakınında komşusu Servet Ergin ile karşılaştı. Servet Ergin'in kendisine 'Ne bakıyorsun lan' dediğini öne süren Muhammet Baca, jandarmaya ihbarda bulundu. Taraflar arasında tartışma devam ederken Muhammet Baca, yanına gelen 14 aylık kızı İkra’yı kucağına aldı. Bu sırada Baca, Ergin'in kardeşi Şener Ergin'ın sopalı saldırısına uğradı. Baca ve kucağındaki kızı İkra, aldıkları darbeyle yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Yaşanan arbede sırasında Muhammet Baca’nın burnu kırılırken, İkra bebeğin de kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldi. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan baba ile kızı tedaviye alınmıştı.