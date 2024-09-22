İklim değişti tarlada fiyat 4 TL'ye düştü

Geçen yıl haziran ayında başlatılan ve bu yıl sona erdirilen ihracat kısıtlamasının pazar kaybına yol açtığını anlatan Kenar, "Yaz dönemi olduğu için ihracata daha çok patates gitmiyor, gönderilemiyor. Çünkü bunu göndermek için soğutucu depolarla veya konteynerlerle gitmesi gerekiyor. Çünkü ihracatımızın yaklaşık yüzde 80’i Orta Doğu ülkelerine, sıcak ülkelere gönderiliyor. O yüzden bu konteynerleri bulmakta da ihracatçılarımız zorluk çekiyor. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl ihracatın kısıtlanmasından dolayı ürün gönderilmemişti, bu yıl ise bu ülkelere ürün göndermekte de zorlanıyorlar. Çünkü oradaki 2023 yılındaki kısıtlamadan dolayı pazar paylarını kaybetmiş durumdalar. Tekrar pazarı yaratabilmek o kadar da kolay değil" diye konuştu.