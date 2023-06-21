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İkinci Titanik felaketinde yeni gelişme! İlk ses duyuldu

2023-06-21 11:50:35
İkinci Titanik felaketinde yeni gelişme! İlk ses duyuldu

1500'den fazla kişinin öldüğü Titanik gemisinin enkazına turist götürürken kaybolan denizaltıdan ilk ses duyuldu. ABD Başkanı Joe Biden da olmak üzere dünyanın yakından takip ettği arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, denizaltıda yaklaşık 28 saatlik oksijen kaldığı tahmin ediliyor.

#1
Foto - İkinci Titanik felaketinde yeni gelişme! İlk ses duyuldu

Okyanusun dibindeki Titanik enkazına turist gönderirken kaybolan ve içinde 5 kişinin bulunduğu denizaltıdan yeni haberler gelmeye devam ediyor.

#2
Foto - İkinci Titanik felaketinde yeni gelişme! İlk ses duyuldu

1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken 18 Haziran'da kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları sürüyor.

#3
Foto - İkinci Titanik felaketinde yeni gelişme! İlk ses duyuldu

ABD ve Fransa'dan da kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarına destek için ekipler seferber edildi. CNN'in haberine göre, ABD Donanmasından yapılan açıklamada, arama için uçak ya da küçük boyutlu gemilerin, ağır ve büyük nesnelerin deniz altından çıkarılması için tasarlanan "FADOSS" isimli gemi kurtarma sisteminin tahsis edileceği belirtildi.

#4
Foto - İkinci Titanik felaketinde yeni gelişme! İlk ses duyuldu

İLK VURMA SESİ DUYULDU Kanadalı bir arama uçağının denizaltının kaybolduğu bölgeden 30 dakikalık aralıklarla gelen "vuruş" tespit ettiğini söyleyen haberler geldi.

#5
Foto - İkinci Titanik felaketinde yeni gelişme! İlk ses duyuldu

Hem Rolling Stone hem de CNN tarafından bildirilen notlarda "P8 [deniz aracı], bölgede her 30 dakikada bir çarpma sesleri duydu. Dört saat sonra ek sonar konuşlandırıldı ve çarpma sesleri hala duyuluyordu." denildi.

#6
Foto - İkinci Titanik felaketinde yeni gelişme! İlk ses duyuldu

ÇOK AZ OKSİJENLERİ KALDI Açıklamada, ekipman ve uzmanların, Sahil Güvenliği desteklemek üzere bu gece Kanada'daki Newfoundland Adası'nın St John's şehrine ulaşacağı aktarıldı.

#7
Foto - İkinci Titanik felaketinde yeni gelişme! İlk ses duyuldu

ABD Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada da kayıp denizaltının hem deniz yüzeyinde hem de su altında arandığı ancak yolcuların yaklaşık 28 saatlik oksijenlerinin kaldığının tahmin edildiği kaydedildi. Fransa da kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarına destek için bir gemi ile su altı arama robotu gönderdi. Fransız basınındaki haberlere göre, Denizlerden Sorumlu Bakan Herve Berville, Fransız Deniz Araştırmaları Enstitüsü Ifremer'in "Atalante" isimli gemisi ile su altı arama robotunu Atlantik Okyanusu'na gönderdi.

#8
Foto - İkinci Titanik felaketinde yeni gelişme! İlk ses duyuldu

BİDEN GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD ve Kanada’dan ekiplerin ortak arama çalışmalarına işaret ederek, Biden'ın ABD Sahil Güvenliğinin arama çalışmalarına devam etmesini istediğini aktardı. Kirby, "ABD Donanmasının ihtiyaç duyulması ihtimaline karşın beklemede olduğunu” vurgulayarak, "ABD Başkanı dahil hepimizin aklı, gemideki mürettebat ve endişeli aile üyelerinde. Aramaya devam edeceğiz, arama çalışmalarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - İkinci Titanik felaketinde yeni gelişme! İlk ses duyuldu

KAYIP DENİZALTIDA KİMLER VAR? Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor. Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor. TITANIC 1912'DE BATMIŞTI "Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı. Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü. 1500'DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı. Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.

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