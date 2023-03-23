İkinci el otoda şubatta en çok satılan markalar belli oldu

Egea'yı, 4 bin 778 adetle Renault Clio, 4 bin 422 satışla VW Passat, 4 bin 346 adetle Renault Megane, 3 bin 44 adetle Ford Focus, 2 bin 826 adetle Opel Astra, 2 bin 820 adetle Toyota Corolla, 2 bin 346 adetle VW Golf, 2 bin 247 adetle BMW 3 Serisi ve 2 bin 220 adetle BMW 5 Serisi takip etti.