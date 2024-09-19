İkinci el araç fiyatları düştü ama...

"Piyasada istikrarsızlık ve durgunluk var" Yaklaşık iki yıldır ikinci el oto alım ve satım piyasalarında yaşanan durgunluğun halen devam ettiğini ifade eden esnaf Gürsel Parça, "Bu durgunluk araba fiyatlarını da aşağıya çekiyor. Bankaların krediyi kapatması ya da kredilerin yüksek olması da bunu etkiliyor. Piyasamızda istikrarsızlık ve durgunluk var. Eskiden kimi vatandaşlar araçları yatırım aracı olarak alıp satarken hatta bazıları stok yaparken, şimdi ise stokçulukta kalmadı ve yatırım amaçlı da alan yok. Böyle olunca insanlar yatırım olarak başka şeylere yöneldi ve sadece ihtiyacı olanlar araç alıyor. Özellikle batı illerinde bazı esnaf ve kişiler daha önce yüksek miktarda araba aldılar ve çoğunun araçları ellerinde kaldı ve satamamaktadırlar. Banka faizleri yüksek olduğu müddetçe bu durgunluk devam edecektir." ifadelerini kullandı.