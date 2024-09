İkinci el araç fiyatları düştü ama...

"Daha önce her aracın bir alıcısı vardı ama şimdi yok" Şu anda araç alış ve satışında büyük bir problemin olduğunu belirten esnaf Hüsnü Çelik, "Vergiler had safhada. Galericiler eskiden yüzde bir vergi verirken şu anda devlet vergimizi yüzde 20'ye çıkardı. İşlerimiz yaklaşık iki yıldır durma seviyesine gelmiştir. Daha önce aldığımız araçları uygun fiyata verip çalışıyorduk ve her aracın bir alıcısı vardı. Şu anda ise ne kadar uyguna versek bile alıcı yok. Bunun da sebebi insanların nakit birikimlerini bankalara yatırmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden banka faizleri düşmeden sektörümüzün kendini toparlasana imkan yok." dedi.