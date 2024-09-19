2024-09-19 13:22:36 İkinci el araç fiyatları düştü ama...
Yaklaşık iki yıldır ikinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluğun halen devam ettiğini belirten oto galericiler, bu yüzden birçok esnafın kepenk kapattığını söyledi. Batman'da ikinci el oto alım ve satım işi yapan galerici esnafı, yaklaşık iki yılı bulan durgunluğun işlerini olumsuz etkilediği gibi birçok esnafın da kepenk kapatmasına neden olduğunu belirtti. Pandemiyle beraber araçlarda yaşanan fahiş fiyat artışlarından sonra hükümetin yüksek faiz politikası uygulaması birçok sektör gibi kendilerini de olumsuz etkilediği vurgulayan galericiler, bu durumun otomobil sektörünü durma noktasına getirdiğini ifade etti. Yaşanan durgunlukla beraber araç fiyatlarında yüzde 25'lik bir düşüşün yaşanmasının bile piyasayı hareketlendirmediğini belirten galerici esnafı, kimi esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını söyledi. İkinci el araç piyasasının tekrar canlanması için faiz politikasından vazgeçilmesi gerektiğini dile getiren esnaf, hükümetten bu konuda beklentilerinin olduğunu kaydetti.