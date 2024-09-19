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Ekonomi
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İkinci el araç fiyatları düştü ama...

2024-09-19 13:22:36
İkinci el araç fiyatları düştü ama...

Yaklaşık iki yıldır ikinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluğun halen devam ettiğini belirten oto galericiler, bu yüzden birçok esnafın kepenk kapattığını söyledi. Batman'da ikinci el oto alım ve satım işi yapan galerici esnafı, yaklaşık iki yılı bulan durgunluğun işlerini olumsuz etkilediği gibi birçok esnafın da kepenk kapatmasına neden olduğunu belirtti. Pandemiyle beraber araçlarda yaşanan fahiş fiyat artışlarından sonra hükümetin yüksek faiz politikası uygulaması birçok sektör gibi kendilerini de olumsuz etkilediği vurgulayan galericiler, bu durumun otomobil sektörünü durma noktasına getirdiğini ifade etti. Yaşanan durgunlukla beraber araç fiyatlarında yüzde 25'lik bir düşüşün yaşanmasının bile piyasayı hareketlendirmediğini belirten galerici esnafı, kimi esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını söyledi. İkinci el araç piyasasının tekrar canlanması için faiz politikasından vazgeçilmesi gerektiğini dile getiren esnaf, hükümetten bu konuda beklentilerinin olduğunu kaydetti.

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Foto - İkinci el araç fiyatları düştü ama...

"Piyasada istikrarsızlık ve durgunluk var" Yaklaşık iki yıldır ikinci el oto alım ve satım piyasalarında yaşanan durgunluğun halen devam ettiğini ifade eden esnaf Gürsel Parça, "Bu durgunluk araba fiyatlarını da aşağıya çekiyor. Bankaların krediyi kapatması ya da kredilerin yüksek olması da bunu etkiliyor. Piyasamızda istikrarsızlık ve durgunluk var. Eskiden kimi vatandaşlar araçları yatırım aracı olarak alıp satarken hatta bazıları stok yaparken, şimdi ise stokçulukta kalmadı ve yatırım amaçlı da alan yok. Böyle olunca insanlar yatırım olarak başka şeylere yöneldi ve sadece ihtiyacı olanlar araç alıyor. Özellikle batı illerinde bazı esnaf ve kişiler daha önce yüksek miktarda araba aldılar ve çoğunun araçları ellerinde kaldı ve satamamaktadırlar. Banka faizleri yüksek olduğu müddetçe bu durgunluk devam edecektir." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - İkinci el araç fiyatları düştü ama...

"Daha önce her aracın bir alıcısı vardı ama şimdi yok" Şu anda araç alış ve satışında büyük bir problemin olduğunu belirten esnaf Hüsnü Çelik, "Vergiler had safhada. Galericiler eskiden yüzde bir vergi verirken şu anda devlet vergimizi yüzde 20'ye çıkardı. İşlerimiz yaklaşık iki yıldır durma seviyesine gelmiştir. Daha önce aldığımız araçları uygun fiyata verip çalışıyorduk ve her aracın bir alıcısı vardı. Şu anda ise ne kadar uyguna versek bile alıcı yok. Bunun da sebebi insanların nakit birikimlerini bankalara yatırmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden banka faizleri düşmeden sektörümüzün kendini toparlasana imkan yok." dedi.

#3
Foto - İkinci el araç fiyatları düştü ama...

"Araç fiyatları yüzde 25 düştü ama yine de piyasa durgun" Son iki ay içerisinde sitelerinde bulunun esnafın yüzde 15'inin kepenk kapattığını belirten Çelik, şöyle devam etti: "Geride kalanlarda yan dal işleri olduğu için ayakta durabiliyor. Bu durgunluk araç piyasasını yüzde 25 olumsuz olarak etkiledi ve fiyatları da yüzde 25 düşürdü. Normalde yılın bu vakitlerinde araç toplamaya zamanımız olmuyordu. Hatta iki aracı bir arada tutmaya fırsatımız olmuyordu. Şimdi ise 6 aydın kapıda olan araçları sadece yıkayıp müşterisini bekliyoruz. Beklentimiz piyasanın toparlanması ve yüksek limitli faizlerin düşmesidir. Faizler düşmeden piyasamız canlanmaz." (İLKHA)

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