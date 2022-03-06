İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatlar altüst oldu

Tedariği ve yatırımı zor olan çipler neden bu kadar önemli? Saim Aşçı bu soruya, "Çipler ve yarı iletkenler kritik hesapları yapan, aracın beyni konumunda sayılabilecek önemli bileşenler. Yapay zekâ ile yapılan hesaplama ve işlemlerde birçok kritik rol üstlenirler. Araçlarda trend olan elektrikleme ve dijital teknolojilerin entegre olması nedeniyle çipler git gide önemli katma değer sağlayan, hayati öneme sahip araç içi parçalardan biri haline geldi" diyerek cevapladı. Çipin başlı başına önemli bir teknoloji ürünü olduğunu, boyutları ve işlem güçlerinin değiştiğini ancak alternatifi bulunmayan bir parça olduğunun altını çizen Aşçı, "AMD, INTEL, ARM gibi önde gelen markalar mevcut fakat hepsi krizden etkilendiğinden birbirlerine alternatif olamıyor" dedi. Pandemi başından beri tüketici elektroniğindeki yoğun talebin ve tüketici eğilimlerindeki hızlı değişimlerin krizi tetiklediğini söyleyen Aşçı, "Çin’deki üretim kısıtlamaları, hammadde krizleri gibi alt nedenler de krizin boyutunu artırdı. Teknolojinin artmasıyla beraber fonksiyonelleşen ev aletleri, araçlar, akıllı telefonlar ve birçok elektrikli cihaz çiplere ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle talep sürekli yükseliş göstermekteyken arz, küresel krizler nedeniyle bunu dengelemekte sorunlar yaşanıyor" diye konuştu.