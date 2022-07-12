2022-07-12 08:36:16 İki ülke arasındaki gerilim dinmiyor... Harekete geçildi: 1 milyon askerle geliyoruz!
Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim dinmiyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, "NATO'nun silah desteği ve yaklaşık bir milyon kişilik askeri güçle ülkenin güneyini geri almayı hedefliyoruz" dedi. Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı işgal beşinci ayında ve Rus ordusu özellikle ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde ilerlemeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşın "daha yeni başladığını" söyledi.