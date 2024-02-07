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Ekonomi
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İki Türk deviyle ilgili bomba gelişme! İflasları kesinleşti! Herkes şokta

2024-02-07 15:29:12
İki Türk deviyle ilgili bomba gelişme! İflasları kesinleşti! Herkes şokta

Pandeminin ardından dünyaya yeni bir salgın gibi bulaşan ekonomik krizin etkileri hala sürüyor. Her geçen gün artan bu kriz Türk firmalarını da etkilerken, 2 Türk devinden şoke eden iflas kararı geldi. Mahkemenin reddettiği konkordato talebi sonrasında yüzlerce kişinin ekmek kapısına kilit vuruldu…

#1
Foto - İki Türk deviyle ilgili bomba gelişme! İflasları kesinleşti! Herkes şokta

Dünyayı etkisine alan ekonomik krize bağlı olarak her geçen gün iflas haberleri de gelmeye devam ediyor. Birçok büyük çaplı firma, yılların emeğini çöpe atmak zorunda kalırken şimdi de Bursa’da faaliyet gösteren 2 Türk firmadan kötü haber geldi… Bursa Hakimiyet’teki habere göre, Mudanya’da faaliyet gösteren Diringle Otel Turizm Limited Şirketi ile Nilüfer’de asansör üretimi yapan Boiz Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflası kesinleşti.

#2
Foto - İki Türk deviyle ilgili bomba gelişme! İflasları kesinleşti! Herkes şokta

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı tarafından alınan kararda, "Davacılar Boiz Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi: (1791306973Vergi No. ),(0179130697300001 Mersis No. ), İlter Atalay ( 37435717074 TC.) ve Diringle Otel Turizm Limited Şirketi (4111021366 Vergi No )(0411102136600001 Mersis No)'nin konkordato taleplerinin ayrı ayrı reddine, davacı Bursa Ticaret Sicilinin 108918 sicil numarasında kayıtlı Boiz Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi: (1791306973Vergi No. ),(0179130697300001 Mersis No. )'nin borca batık olduğu anlaşıldığından 16/01/2024 tarih ve saat 14:25 itibariyle iflasına davacı Bursa Ticaret Sicilinin 117137 sicil numarasında kayıtlı Diringle Otel Turizm Limited Şirketi (4111021366 Vergi No ),(0411102136600001 Mersis No)'nin borca batık olduğu anlaşıldığından 16/01/2024 tarih ve saat 14:25 itibariyle iflasına, iflasın gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğüne bildirilmesine, Konkordato Komiseri Nesrin Beşe'nin görevinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. Kararın İİK 288.Maddesi uyarınca ilan olunur." ifadelerine yer verildi.

#3
Foto - İki Türk deviyle ilgili bomba gelişme! İflasları kesinleşti! Herkes şokta

İflas kararları Bursa İflas Müdürlüğü’nce duyurulurken, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Müflisin Adı ve Adresi: Boiz Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Vergi No: 1791306973 Ticaret Sicil No : 108918 Minareliçavuş Mah Çelik(290)Cad.No:1 Nilüfer / BURSA Yukarıda adres ve sicil numaraları yazılı Boiz Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 16/01/2024 tarih ve 2023/835 esas sayılı ilamı ile iflaslarına, iflasın aynı tarih ve saat 14:25'de açılmasına karar verilmiştir. İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

#4
Foto - İki Türk deviyle ilgili bomba gelişme! İflasları kesinleşti! Herkes şokta

Müflisin Adı ve Adresi: Diringle Otel Turizm Limited Şirketi Vergi No: 4111021366 Ticaret Sicil No : 117137 Tirilye Mh. Garaj Meydanı Sk. No:3/1 Mudanya / BURSA Yukarıda adres ve sicil numaraları yazılı Diringle Otel Turizm Limited Şirketi'nin Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 16/01/2024 tarih ve 2023/835 sayılı ilamları ile iflaslarına, iflasın aynı tarih ve saat 14:25'de açılmasına karar verilmiştir. İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.”

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