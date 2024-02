İki Türk deviyle ilgili bomba gelişme! İflasları kesinleşti! Herkes şokta

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı tarafından alınan kararda, "Davacılar Boiz Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi: (1791306973Vergi No. ),(0179130697300001 Mersis No. ), İlter Atalay ( 37435717074 TC.) ve Diringle Otel Turizm Limited Şirketi (4111021366 Vergi No )(0411102136600001 Mersis No)'nin konkordato taleplerinin ayrı ayrı reddine, davacı Bursa Ticaret Sicilinin 108918 sicil numarasında kayıtlı Boiz Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi: (1791306973Vergi No. ),(0179130697300001 Mersis No. )'nin borca batık olduğu anlaşıldığından 16/01/2024 tarih ve saat 14:25 itibariyle iflasına davacı Bursa Ticaret Sicilinin 117137 sicil numarasında kayıtlı Diringle Otel Turizm Limited Şirketi (4111021366 Vergi No ),(0411102136600001 Mersis No)'nin borca batık olduğu anlaşıldığından 16/01/2024 tarih ve saat 14:25 itibariyle iflasına, iflasın gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğüne bildirilmesine, Konkordato Komiseri Nesrin Beşe'nin görevinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. Kararın İİK 288.Maddesi uyarınca ilan olunur." ifadelerine yer verildi.