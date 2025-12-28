Haber Merkezi Giriş Tarihi: Sabiha Gökçen’de yeni dönem başlıyor! Bakan Uraloğlu: “Yarın hizmete açılacak“
Sabiha Gökçen Havalimanı “Terminal 1 Renovasyon Projesi 1. Faz Açılış Töreni” yarın gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “İlk faz çalışmaları kapsamında, Ana Terminal Binası olarak mevcutta kullanmaya devam ettiğimiz Terminal 2, Terminal 1 ile yaklaşık 240 metre uzunluğunda ve 10,5 metre genişliğinde inşa edilen bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi” diye konuştu.