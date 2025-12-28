Sabiha Gökçen’de yeni dönem başlıyor! Bakan Uraloğlu: “Yarın hizmete açılacak“

Terminal 2 – Terminal 1 Entegrasyon Projesi kapsamında hayata geçirilen Bütüncül Otopark düzenlemesiyle de Terminal 2 otopark kapasitesinin yapılan ilave açık otopark alanı ile 5 bin 229 araca çıkarıldığını kaydeden Uraloğlu, “Terminal 1 Otopark araç kapasitesi yapılan ilaveler ile birlikte 607 araca yükseldi. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı’nın toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca çıkarıldı. Ayrıca, metro çıkışına entegre 13 duraklı şehirler arası otobüs transfer alanı ile kara tarafı ulaşımı güçlendirildi. Bu düzenleme ile yolcuların metro–otobüs–terminal geçişleri daha hızlı ve konforlu hale getirildi.” dedi.