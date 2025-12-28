  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın sırrındaki "kol uçuşu" detayını paylaştı: Bir ilke imza atıldı...    

Gökyüzünden denize, karadan uzaya: Türkiye savunmada çağ atlattı! İşte 2025 yılına damga vuran büyük savunma projeleri

Bakan Bolat'tan asgari ücret artışı sonrası fahiş fiyat uyarısı: Fırsatçılara aman vermeyeceğiz

En zengin ve en yoksul iller belli oldu! Karadeniz ili fark attı!

Tarımda 2025 yılı böyle geçti! Kuraklık ve don vurdu, teknoloji ve yeni destekler can suyu oldu

Yüzyılın Konut Projesi'nde heyecan başlıyor: İlk kuralar yarın çekiliyor

Canan Karatay önerdi: İşte hafıza için en değerli kahvaltılık bunlar... Mutlaka uygulayın...

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan’dan CHP’ye Sert Eleştiriler! “Dezenformasyon ve İkiyüzlülük” Tepkisi

Umut yürüyüşü! Nesli tehlike altındaydı denizle buluştular

Gümüş'ün ateşi sönmüyor: Yeni rekor geldi!
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Sabiha Gökçen’de yeni dönem başlıyor! Bakan Uraloğlu: "Yarın hizmete açılacak"

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sabiha Gökçen’de yeni dönem başlıyor! Bakan Uraloğlu: “Yarın hizmete açılacak“

Sabiha Gökçen Havalimanı “Terminal 1 Renovasyon Projesi 1. Faz Açılış Töreni” yarın gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “İlk faz çalışmaları kapsamında, Ana Terminal Binası olarak mevcutta kullanmaya devam ettiğimiz Terminal 2, Terminal 1 ile yaklaşık 240 metre uzunluğunda ve 10,5 metre genişliğinde inşa edilen bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi” diye konuştu.

#1
Foto - Sabiha Gökçen’de yeni dönem başlıyor! Bakan Uraloğlu: "Yarın hizmete açılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen Terminal 1 Renovasyon Projesi’nin ilk fazını, 29 Aralık Pazartesi günü hizmete açacaklarını duyurdu.

#2
Foto - Sabiha Gökçen’de yeni dönem başlıyor! Bakan Uraloğlu: "Yarın hizmete açılacak"

Bakan Uraloğlu, çalışmaların T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) iş birliğinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

#3
Foto - Sabiha Gökçen’de yeni dönem başlıyor! Bakan Uraloğlu: "Yarın hizmete açılacak"

Bakan Uraloğlu, son yıllarda Sabiha Gökçen Havalimanı’nda artan yolcu talebine dikkati çekti. Bakan Uraloğlu, havalimanında 2024 yılında 41,4 milyondan fazla yolcuya hizmet sunulduğunu hatırlatarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

#4
Foto - Sabiha Gökçen’de yeni dönem başlıyor! Bakan Uraloğlu: "Yarın hizmete açılacak"

“Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre Sabiha Gökçen Havalimanı’mızda 2023’ün ilk 11 ayında 33 milyon 716 bin yolcuya hizmet verilirken, 2025’in aynı döneminde yolcu sayısı yüzde 31 artarak 44 milyon 217 bine ulaştı. Sadece 11 ayda, 2024 yılının tamamında kırılan 41 milyon 449 bin yolcu rekorunu geride bıraktık. Yolcu talebinin artışını öngererek havalimanımızın kapasitesini artırmak için Terminal 1 Renovasyon Projesi’ni hayata geçirdik.”

#5
Foto - Sabiha Gökçen’de yeni dönem başlıyor! Bakan Uraloğlu: "Yarın hizmete açılacak"

Bakan Uraloğlu, Terminal 1 Binası’nın 2009 yılına kadar Dış Hatlar Terminali olarak hizmet verdiğini hatırlattı. Bakan Uraloğlu, Terminal 1’in yenilenmesi kapsamında projeyi 3 faz halinde yürüttüklerini ve ilk fazın çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, “İlk faz çalışmaları kapsamında, Ana Terminal Binası olarak mevcutta kullanmaya devam ettiğimiz Terminal 2, Terminal 1 ile yaklaşık 240 metre uzunluğunda ve 10,5 metre genişliğinde inşa edilen bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi. Bu sayede Terminal 1, Ana Terminal Binası’nın uydu terminali konumuna geldi.” açıklamasında bulundu.

#6
Foto - Sabiha Gökçen’de yeni dönem başlıyor! Bakan Uraloğlu: "Yarın hizmete açılacak"

Terminal 2 – Terminal 1 Entegrasyon Projesi kapsamında hayata geçirilen Bütüncül Otopark düzenlemesiyle de Terminal 2 otopark kapasitesinin yapılan ilave açık otopark alanı ile 5 bin 229 araca çıkarıldığını kaydeden Uraloğlu, “Terminal 1 Otopark araç kapasitesi yapılan ilaveler ile birlikte 607 araca yükseldi. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı’nın toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca çıkarıldı. Ayrıca, metro çıkışına entegre 13 duraklı şehirler arası otobüs transfer alanı ile kara tarafı ulaşımı güçlendirildi. Bu düzenleme ile yolcuların metro–otobüs–terminal geçişleri daha hızlı ve konforlu hale getirildi.” dedi.

#7
Foto - Sabiha Gökçen’de yeni dönem başlıyor! Bakan Uraloğlu: "Yarın hizmete açılacak"

Faz 1 ile açılışı yapılacak Uzak Uçak Bekleme Salonu’nun 2 bin 560 metrekare oturum alanına sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Bu salon, aynı anda 10 uçağa hizmet verebilecek kapasitede; 5 adet çıkış kapısı, 150 metrekare Duty Free alanı, 100 metrekare yemek-içecek kioskları, 430 metrekare çocuk oyun alanı, 400 metrekare ıslak hacim, mescit ve ihram giyinme alanlarıyla yolcularımıza eşsiz bir deneyim sunacak.” diye konuştu.

#8
Foto - Sabiha Gökçen’de yeni dönem başlıyor! Bakan Uraloğlu: "Yarın hizmete açılacak"

Bakan Uraloğlu, Faz 2 ve Faz 3’te devam eden çalışmaların da tamamlanması ile birlikte Terminal 1'in, havalimanına yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi de kazandıracağını söyledi. Uraloğlu, “Terminal 1 Renovasyon Projesi ile havalimanımız hem kapasite hem konfor açısından büyük bir ivme kazanacak.” ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD vatandaşı Steven Saran’ın küstahlığına bakın! ‘Katar vatandaşlığına başvurdum’
Gündem

ABD vatandaşı Steven Saran’ın küstahlığına bakın! ‘Katar vatandaşlığına başvurdum’

Yayın ihalesi sürecinde yerli ve milli bir duruş sergilemek yerine şov peşinde koşan Sadettin Saran, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda ..
Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: 'Sadettin Saran başkanlığı bırakacak!'
Spor

Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: 'Sadettin Saran başkanlığı bırakacak!'

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıysa serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında flaş..
Yalan makinesi Sözcü ve Cumhuriyet fena yakalandı! Bir yanda 455 bin konut, bir yanda ihanette pişti
Gündem

Yalan makinesi Sözcü ve Cumhuriyet fena yakalandı! Bir yanda 455 bin konut, bir yanda ihanette pişti

Fondaş medyanın başını çeken Sözcü ve Cumhuriyet, 11 ilde teslim edilen 455 bin konutu görmezden gelip adeta tek başlıkta ortak ihanete imza..
Sokak Röportajında şeriat sorusu? Kimse bunu beklemiyordu
Sosyal Medya

Sokak Röportajında şeriat sorusu? Kimse bunu beklemiyordu

Bir sokak röportajında aynı aileden iki kardeşin şeriat ve laiklik konusundaki zıt görüşleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Röportaj,..
İran'dan İsrail'e Somaliland tepkisi
Dünya

İran'dan İsrail'e Somaliland tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, terör devleti İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararını kınadı. ..
Ekrem'in fotoğrafı buhar oldu! CHP sahte diplomayı kabul mu etti?
Gündem

Ekrem'in fotoğrafı buhar oldu! CHP sahte diplomayı kabul mu etti?

Ankara kulislerini hareketlendiren iddiayı gündeme taşıyan Sinan Burhan, Atatürk’ün resmini indirip yerine Ekrem İmamoğlu’nun portresini asa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23