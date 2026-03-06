İki saniye aralıklarla hedefi tam isabetle vuruyor! Milyon dolarlık imzalar atıldı, ölümcül savunma hattının alınması an meselesi

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, bu devasa satın almanın temel hedefinin savaş gemilerinin çok katmanlı hava savunma mimarisini geniş bir tehdit yelpazesine karşı tahkim etmek olduğu belirtildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre söz konusu anlaşma, Hindistan Donanması’na ait platformların çekişmeli deniz ortamlarındaki hayatta kalma kabiliyetini artırmayı vaat ediyor. Yeni nesil füze sistemlerinin her türlü hava koşulunda etkin operasyon yapabilme özelliği ve hızlı tepki süresiyle donanmanın vuruş gücünü perçinlemesi bekleniyor.