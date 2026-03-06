İki saniye aralıklarla hedefi tam isabetle vuruyor! Milyon dolarlık imzalar atıldı, ölümcül savunma hattının alınması an meselesi
Hindistan Savunma Bakanlığı, donanma gemilerini havadan gelecek saldırılara karşı korumak için Rusya ile 238,5 milyon dolarlık kritik bir füze anlaşmasına imza attı. "Ştil" adı verilen dikey rampalı füze sistemi, her 2-3 saniyede bir fırlatma kabiliyetiyle uçak ve gemisavar füzelere karşı tam koruma sağlıyor. 70 kilometre menzilli bu dev sistem, Hindistan Donanması'nın çekişmeli deniz sularındaki hayatta kalma gücünü stratejik bir seviyeye taşıyacak.