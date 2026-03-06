  • İSTANBUL
İki saniye aralıklarla hedefi tam isabetle vuruyor! Milyon dolarlık imzalar atıldı, ölümcül savunma hattının alınması an meselesi

Hindistan Savunma Bakanlığı, donanma gemilerini havadan gelecek saldırılara karşı korumak için Rusya ile 238,5 milyon dolarlık kritik bir füze anlaşmasına imza attı. "Ştil" adı verilen dikey rampalı füze sistemi, her 2-3 saniyede bir fırlatma kabiliyetiyle uçak ve gemisavar füzelere karşı tam koruma sağlıyor. 70 kilometre menzilli bu dev sistem, Hindistan Donanması'nın çekişmeli deniz sularındaki hayatta kalma gücünü stratejik bir seviyeye taşıyacak.

Foto - İki saniye aralıklarla hedefi tam isabetle vuruyor! Milyon dolarlık imzalar atıldı, ölümcül savunma hattının alınması an meselesi

Hindistan Savunma Bakanlığı, deniz kuvvetlerinin hava savunma yeteneklerini stratejik bir seviyeye taşımak amacıyla Rusya ile kritik bir tedarik sözleşmesine imza attı. Rusya'nın devlet silah tedarikçisi Rosoboronexport ile varılan mutabakat çerçevesinde, yaklaşık 238,5 milyon dolar (21,8 milyar Hindistan rupisi) değerindeki dikey rampalı "Ştil" karadan havaya füze sistemlerinin envantere katılması kararlaştırıldı.

Foto - İki saniye aralıklarla hedefi tam isabetle vuruyor! Milyon dolarlık imzalar atıldı, ölümcül savunma hattının alınması an meselesi

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, bu devasa satın almanın temel hedefinin savaş gemilerinin çok katmanlı hava savunma mimarisini geniş bir tehdit yelpazesine karşı tahkim etmek olduğu belirtildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre söz konusu anlaşma, Hindistan Donanması’na ait platformların çekişmeli deniz ortamlarındaki hayatta kalma kabiliyetini artırmayı vaat ediyor. Yeni nesil füze sistemlerinin her türlü hava koşulunda etkin operasyon yapabilme özelliği ve hızlı tepki süresiyle donanmanın vuruş gücünü perçinlemesi bekleniyor.

Foto - İki saniye aralıklarla hedefi tam isabetle vuruyor! Milyon dolarlık imzalar atıldı, ölümcül savunma hattının alınması an meselesi

Özellikle dikey rampa kabiliyeti ve 2-3 saniyelik kısa atış aralıklarıyla dikkat çeken Ştil sistemi, uçaklardan gemisavar füzelere kadar pek çok unsura karşı 360 derecelik tam koruma sağlarken, 70 kilometre menzile kadar eş zamanlı olarak birden fazla hedefi imha edebilme yeteneği sunuyor.

