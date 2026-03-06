Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, lütfen yardım edin
Güney Azerbaycan Koordinasyon Platformu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta Güney Azerbaycan'daki Türk nüfusun güvenliği için Türkiye'den acil diplomatik ve siyasi destek talep etti. Mektupta "Terör örgütleri, Güney Azerbaycan'ın batısında Türklere karşı soykırım uygulamaya hazırlanıyor. Urmiye ve diğer Türk şehirleri işgalin eşiğindedir ve Türkiye'nin doğu sınırından Türkleri temizlemeyi planlıyorlar. Evet, asıl hedef Türkiye'dir" ifadeleri yer aldı.