  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ve İsrail’e kafa tutan İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı! Talep üstüne talep yağıyor Vücudumuzu ilgilendiren şok gerçeğe dikkat! Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlara yol açıyor! Brent petrolün varil fiyatı artmaya devam ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, lütfen yardım edin Uzmanlar tartışmaya son noktayı koydu: En ideal uyku süresi belli oldu! Türkiye’den 30 adet Hürjet alan ülkeden kötü haber! Maalesef hiç istemediğimiz şey oldu Resmi açıklama geldi! ABD ile Venezuela anlaştı Lüksemburg devi Türkiye ile doğalgaz fışkıran saha için anlaştığını duyurdu: 2200 derinlikte operasyon Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Beklenen açıklama geldi!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, lütfen yardım edin
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, lütfen yardım edin

Güney Azerbaycan Koordinasyon Platformu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta Güney Azerbaycan'daki Türk nüfusun güvenliği için Türkiye'den acil diplomatik ve siyasi destek talep etti. Mektupta "Terör örgütleri, Güney Azerbaycan'ın batısında Türklere karşı soykırım uygulamaya hazırlanıyor. Urmiye ve diğer Türk şehirleri işgalin eşiğindedir ve Türkiye'nin doğu sınırından Türkleri temizlemeyi planlıyorlar. Evet, asıl hedef Türkiye'dir" ifadeleri yer aldı.

1
#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, lütfen yardım edin

Güney Azerbaycan Koordinasyon Platformu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben bir mektup yayımladı. Platform, Güney Azerbaycan'da yaşayan Türk nüfusun güvenlik tehdidi altında olduğunu belirterek Türkiye'den diplomatik ve siyasi destek talep etti.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, lütfen yardım edin

Mektupta son bombardımanlar ve bölgede oluşan güvenlik boşluğunun insani durumu ağırlaştırdığı ifade edildi. Ayrıca bazı silahlı grupların Urmiye ve çevresindeki Türk yerleşimlerinde kontrol sağlamaya çalıştığı ve bunun Güney Azerbaycan Türklerinin tarihi topraklarının işgal edilmesi riskini doğurduğu öne sürüldü.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, lütfen yardım edin

Platform, 1918 yılında Türk askerlerinin Urmiye'de Türkleri soykırımdan kurtardığını hatırlatarak bugün de benzer bir kararlılıkla soydaşların güvenliği için destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, Türkiye'nin doğu sınırının ulusal güvenlik açısından kritik bir jeopolitik kuşak olduğu belirtilirken, bölgede yaşanabilecek gelişmelerin Türkiye'yi de doğrudan etkileyebileceği ifade edildi.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, lütfen yardım edin

Güney Azerbaycan Koordinasyon Platformu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Azerbaycan'daki Türklerin korunması ve olası işgal girişimlerinin önlenmesi için acil diplomatik ve siyasi adımlar atılmasını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’
Gündem

Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir sohbetinde Türkiye’nin İsrail ve Yahudi lobileriyle olan ili..
Rus fikir adamı: 'İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde...'
Dünya

Rus fikir adamı: 'İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde...'

Rusya’yı perde arkasından yöneten fikir adamı Alexander Dugin, İran ile yapılacak olası savaşın sonucunun birkaç gün içinde netleşebileceğin..
Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti
Gündem

Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti

Haçlı zihniyetinin Orta Doğu’yu kan gölüne çevirme planları çatlıyor! Siyonist İsrail ve suç ortağı ABD’nin bölgeyi ateşe atan politikaların..
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... TBMM'den flaş karar
Gündem

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... TBMM'den flaş karar

TBMM Salı günü ABD, İsrail ve İran savaşını görüşmek için kapalı gündem ile toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı..
Hedefi bu kez ne Filistin ne de İran... Katil İsrail'den saldırı ve sürgün tehdidi
Gündem

Hedefi bu kez ne Filistin ne de İran... Katil İsrail'den saldırı ve sürgün tehdidi

Terör oluşumu İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye’de yüz binlerce insanın yaşadığı mahalleler için sürgün ve saldırı teh..
CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak
Gündem

CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak

Akit TV ekranlarında yayınlanan programda, Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye’nin savunma sistem..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23