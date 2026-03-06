  • İSTANBUL
Sağlık
Vücudumuzu ilgilendiren şok gerçeğe dikkat! Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlara yol açıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Vücudumuzu ilgilendiren şok gerçeğe dikkat! Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlara yol açıyor!

Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlara yol açan bu ayrıntılara dikkat etmeliyiz.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Garip Bekfilavioğlu, akut böbrek yetmezliğinin ani gelişen ve erken müdahale edilmediğinde hayati risk oluşturabilen önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti.

Uzm. Dr. Garip Bekfilavioğlu, akut böbrek yetmezliğinin böbreklerin kandaki atık maddeleri süzme görevini yeterince yapmaması sonucu ortaya çıktığını belirterek, "Akut böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarının kısa süre içerisinde hızla azalmasıyla gelişir. Bu durumda vücutta zararlı maddeler birikir ve hastanın genel sağlık durumu kısa sürede bozulabilir" dedi.

Akut böbrek yetmezliğinin belirtilerinin genellikle hızlı geliştiğini ifade eden Bekfilavioğlu, özellikle bazı şikâyetlerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Garip Bekfilavioğlu, "İdrar miktarında azalma, bacak ve ayaklarda şişlik, halsizlik, mide bulantısı, iştahsızlık ve nefes darlığı gibi belirtiler görülebilir. Bazı hastalarda tansiyon yükselmesi ve bilinç bulanıklığı da ortaya çıkabilir.

Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir" diye konuştu.

Birçok farklı nedenle gelişebilir

Akut böbrek yetmezliğinin farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabildiğini belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Garip Bekfilavioğlu, ciddi sıvı kaybı, enfeksiyonlar, bazı ilaçların bilinçsiz kullanımı ve idrar yollarındaki tıkanıklıkların hastalığa neden olabileceğini ifade etti.

"Erken tanı konulduğunda akut böbrek yetmezliği çoğu zaman tedavi edilebilir" diyen Bekfilavioğlu, tedavi sürecinde altta yatan nedenin ortadan kaldırılmasının, sıvı ve elektrolit dengesinin sağlanmasının ve gerekli durumlarda diyaliz tedavisinin uygulanabileceğini ifade etti.

Böbrek sağlığını korumak için bazı basit önlemlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Bekfilavioğlu, düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Garip Bekfilavioğlu, "Yeterli su tüketmek, bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınmak, tansiyon ve şeker hastalığını kontrol altında tutmak böbrek sağlığı için oldukça önemlidir.

Özellikle risk grubunda bulunan kişilerin düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırmaları gerekir" diye konuştu.

