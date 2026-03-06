  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Brent petrolün varil fiyatı artmaya devam ediyor!
AA Giriş Tarihi:

Brent petrolün varil fiyatı artmaya devam ediyor!

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,56 dolardan işlem görüyor. Dün 84,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,21 dolardan tamamlamıştı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,42 artışla 83,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,15 dolardan alıcı buldu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılardan bu yana Brent petrolün varil fiyatı 10 doların, WTI ham petrolün varil fiyatı ise 15 doların üzerinde arttı. İran'ın enerji tesislerini de hedef alan misillemeleri sonrası küresel enerji ticareti için kritik güzergah olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin durma noktasına gelmesi ve bölgedeki üretim ile ihracatın aksaması, fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Ancak yeni günde ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı arz kesintilerini hafifletmek amacıyla Hindistan'daki rafinerilere Rus ham petrolü alımı için muafiyet tanıması, fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, küresel petrol arzını sürdürmek amacıyla Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici muafiyet yayımladıklarını bildirdi.

Bessent, kasten kısa vadeli tasarlanan bu önlemin, yalnızca halihazırda denizde mahsur kalmış petrolü içeren işlemlere yetki vermesi dolayısıyla Rus hükümetine kayda değer mali fayda sağlamayacağına da dikkati çekti.

ABD, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Rus petrolünün ticaretine yönelik finans, sigorta ve taşımacılık hizmetlerini kapsayan yaptırımları uygulamaya başlamıştı.

Öte yandan, ABD'nin fiyat artışlarını sınırlamak için vadeli işlemler piyasasını da içerebilecek önlemler açıklamasının beklendiğine ilişkin haber akışı, fiyatlardaki yükselişi sınırlayan etkenler arasında yer aldı.

Brent petrolde teknik olarak 85,57 doların direnç, 61,75 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

