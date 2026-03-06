  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Binlerce kişiye müjde verildi! Emekli maaşlarına “milli gelir” zammı geliyor Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor Flaş açıklamalar: Ortadoğu’daki savaş gayrimenkul piyasalarını nasıl etkileyecek? İşgal edilmesi en zor ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin savunma sanayi devine rekor ceza kesmişlerdi! Ani kararla 20 Türk silahını cepheye yolladılar AK Parti Afyonkarahisar heyetinden İçişleri Bakanlığı'na ziyaret... Kilo almamak için sahurda ne yemeli? İşte diyete uygun sahur menüleri O ilimizde hayat resmen durdu! Kar kalınlığı 4 metreye ulaştı Herkes bu görüntüleri paylaşıp alay ediyor! İsrail çok fena madara oldu: Gerçek sanıp bombaladılar Sezgi + Bilgi= Sergen Yalçın: Neden yanlış tanınıyor? Tam anlamıyla olay sonuçlar
Otomotiv
8
Yeniakit Publisher
Fiat gemileri yaktı: Tüm versiyonlarda indirim!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fiat gemileri yaktı: Tüm versiyonlarda indirim!

Türkiye'nin otomotiv sektörünün amiral gemilerinden olan Fiat otomobil üreticisi, Egea, 600 ve Grande Panda dahil olmak üzere geniş model yelpazesiyle 2026 Mart ayı kampanyalarını duyurdu.

#1
Foto - Fiat gemileri yaktı: Tüm versiyonlarda indirim!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok kişi; Fiat, Renault, Chery, Skoda ve Hyundai dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel kampanyalarına göz gezdiriyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı aracı satın almak için çaba gösteriyor. Bunun yanı sıra, Fiat otomotiv şirketinin 2026 Mart ayı kampanyaları incelendiğinde, tüm Grande Panda versiyonlarda indirim olduğu görüldü. Bu durum, Fiat gemileri yaktı dedirtebiliyor.

#2
Foto - Fiat gemileri yaktı: Tüm versiyonlarda indirim!

FIAT İNDİRİMİ DUYURDU Fiat otomotiv şirketi, 2025 model yılı 83 kW/113 HP - 44 kWh La Prima Grande Panda versiyon araçta 70.000 TL indirim olduğunu açıkladı. Ayrıca 2026 model yılı 83 kW/113 HP - 44 kWh La Prima Grande Panda versiyon araçta da aynı indirim bulunuyor.

#3
Foto - Fiat gemileri yaktı: Tüm versiyonlarda indirim!

FIAT GRANDE PANDA ARAÇ FİYAT LİSTESİ Fiat otomotiv şirketi, Grande Panda aracın tüm versiyonlarında indirim olduğunu duyurdu. Bu durum aracın güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 6 Mart 2026 tarihli Grande Panda fiyat listesi yer alıyor.

#4
Foto - Fiat gemileri yaktı: Tüm versiyonlarda indirim!

Model Yılı: 2025. Versiyon: 83 kW/113 HP - 44 kWh La Prima. Donanım: La Prima. Şanzıman: Otomatik. Yakıt: Elektrikli. Fiyat: 1.539.900 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.469.900 TL. İndirim: 70.000 TL.

#5
Foto - Fiat gemileri yaktı: Tüm versiyonlarda indirim!

Model Yılı: 2025. Versiyon: 1.2 MHEV 110HP eDCT. Donanım: Icon. Şanzıman: Otomatik. Yakıt: Elektrikli - Benzinli. Fiyat: 1.669.900 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.569.900 TL. İndirim: 100.000 TL.

#6
Foto - Fiat gemileri yaktı: Tüm versiyonlarda indirim!

Model Yılı: 2025. Versiyon: 1.2 MHEV 110HP eDCT. Donanım: La Prima. Şanzıman: Otomatik. Yakıt: Elektrikli - Benzinli. Fiyat: 1.789.900 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.689.900 TL. İndirim: 100.000 TL.

#7
Foto - Fiat gemileri yaktı: Tüm versiyonlarda indirim!

Model Yılı: 2026. Versiyon: 83 kW/113 HP - 44 kWh La Prima. Donanım: La Prima. Şanzıman: Otomatik. Yakıt: Elektrikli. Fiyat: 1.584.900 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.514.900 TL. İndirim: 70.000 TL./ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Askeri kargo uçağı düştü
Dünya

Askeri kargo uçağı düştü

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ülkede askeri kargo uçağı düştü.
İran’daki karışıklık sonrası gündeme geldi! Barzani yönetiminden gündemi sallayan iddiaya cevap
Gündem

İran’daki karışıklık sonrası gündeme geldi! Barzani yönetiminden gündemi sallayan iddiaya cevap

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Pişava Havramani, ABD medyasının ortaya attığı ve bölgeyi ateşe atmayı hedefleyen "İranlı..
Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti
Gündem

Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti

Haçlı zihniyetinin Orta Doğu’yu kan gölüne çevirme planları çatlıyor! Siyonist İsrail ve suç ortağı ABD’nin bölgeyi ateşe atan politikaların..
İsrail "Hamaney" planını Kasım'da yapmış!
Dünya

İsrail "Hamaney" planını Kasım'da yapmış!

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, öldürülen İran lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast planının Başbakan Netanyahu tarafından Kasım 2025’te ..
CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak
Gündem

CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak

Akit TV ekranlarında yayınlanan programda, Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye’nin savunma sistem..
MİT'ten sınır ötesinde operasyon
Dünya

MİT'ten sınır ötesinde operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23