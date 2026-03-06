Fiat gemileri yaktı: Tüm versiyonlarda indirim!
Türkiye'nin otomotiv sektörünün amiral gemilerinden olan Fiat otomobil üreticisi, Egea, 600 ve Grande Panda dahil olmak üzere geniş model yelpazesiyle 2026 Mart ayı kampanyalarını duyurdu.
Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok kişi; Fiat, Renault, Chery, Skoda ve Hyundai dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel kampanyalarına göz gezdiriyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı aracı satın almak için çaba gösteriyor. Bunun yanı sıra, Fiat otomotiv şirketinin 2026 Mart ayı kampanyaları incelendiğinde, tüm Grande Panda versiyonlarda indirim olduğu görüldü. Bu durum, Fiat gemileri yaktı dedirtebiliyor.
FIAT İNDİRİMİ DUYURDU Fiat otomotiv şirketi, 2025 model yılı 83 kW/113 HP - 44 kWh La Prima Grande Panda versiyon araçta 70.000 TL indirim olduğunu açıkladı. Ayrıca 2026 model yılı 83 kW/113 HP - 44 kWh La Prima Grande Panda versiyon araçta da aynı indirim bulunuyor.
FIAT GRANDE PANDA ARAÇ FİYAT LİSTESİ Fiat otomotiv şirketi, Grande Panda aracın tüm versiyonlarında indirim olduğunu duyurdu. Bu durum aracın güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 6 Mart 2026 tarihli Grande Panda fiyat listesi yer alıyor.
Model Yılı: 2025. Versiyon: 83 kW/113 HP - 44 kWh La Prima. Donanım: La Prima. Şanzıman: Otomatik. Yakıt: Elektrikli. Fiyat: 1.539.900 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.469.900 TL. İndirim: 70.000 TL.
Model Yılı: 2025. Versiyon: 1.2 MHEV 110HP eDCT. Donanım: Icon. Şanzıman: Otomatik. Yakıt: Elektrikli - Benzinli. Fiyat: 1.669.900 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.569.900 TL. İndirim: 100.000 TL.
Model Yılı: 2025. Versiyon: 1.2 MHEV 110HP eDCT. Donanım: La Prima. Şanzıman: Otomatik. Yakıt: Elektrikli - Benzinli. Fiyat: 1.789.900 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.689.900 TL. İndirim: 100.000 TL.
Model Yılı: 2026. Versiyon: 83 kW/113 HP - 44 kWh La Prima. Donanım: La Prima. Şanzıman: Otomatik. Yakıt: Elektrikli. Fiyat: 1.584.900 TL. Kampanyalı Fiyat: 1.514.900 TL. İndirim: 70.000 TL./ kaynak: akşam
