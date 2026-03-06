Fiat gemileri yaktı: Tüm versiyonlarda indirim!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok kişi; Fiat, Renault, Chery, Skoda ve Hyundai dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel kampanyalarına göz gezdiriyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı aracı satın almak için çaba gösteriyor. Bunun yanı sıra, Fiat otomotiv şirketinin 2026 Mart ayı kampanyaları incelendiğinde, tüm Grande Panda versiyonlarda indirim olduğu görüldü. Bu durum, Fiat gemileri yaktı dedirtebiliyor.