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Hayat-Aktüel
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

2022-11-08 23:40:45
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Gürkan Y. (19) yönetimindeki 16 KAS 52 plakalı otomobil, karşı yönden gelip Alemdar Sokağa dönüş yapan Fatih T. (42) yönetimindeki 16 KGS 91 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

#3
Foto - İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu 16 KAS 52 plakalı otomobilin sürücüsü ile diğer otomobildeki yolcu Hacer T. (40) yaralandı.

#4
Foto - İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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