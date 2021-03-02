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Hayat-Aktüel
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İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

2021-03-02 16:11:52
İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - A.Ç. idaresindeki 81 DL 223 plakalı otomobil, Çamaltı köyü mevkisinde T.D. idaresindeki 74 DG 140 plakalı otomobille çarpıştı.

A.Ç. idaresindeki 81 DL 223 plakalı otomobil, Çamaltı köyü mevkisinde T.D. idaresindeki 74 DG 140 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Kazada sürücülerle, A.Ç. ve Y.D. yaralandı. 81 DL 223 plakalı araçta sıkışan sürücü ile babası A.Ç. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazada sürücülerle, A.Ç. ve Y.D. yaralandı. 81 DL 223 plakalı araçta sıkışan sürücü ile babası A.Ç. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

#3
Foto - Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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