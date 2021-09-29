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Hayat-Aktüel
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İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

2021-09-29 18:36:08
İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, İnegöl Alanyurt kara yolunda seyreden Mahir Acar (23) idaresindeki 16 NG 420 plakalı otomobil ile Davut Eren'in (69) kullandığı 16 JY 015 plakalı otomobil, Metal Sanayi Kavşağında çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Alanyurt kara yolunda seyreden Mahir Acar (23) idaresindeki 16 NG 420 plakalı otomobil ile Davut Eren'in (69) kullandığı 16 JY 015 plakalı otomobil, Metal Sanayi Kavşağında çarpıştı.

#2
Foto - Kazada sürücülerin yanı sıra Zeynep (45) ve Nursel Ayma (19) ile Ruhiye Eren (62) yaralandı.

Kazada sürücülerin yanı sıra Zeynep (45) ve Nursel Ayma (19) ile Ruhiye Eren (62) yaralandı.

#3
Foto - Araç içerisinde sıkışan Davut Eren ve eşi Ruhiye Eren, ekipler tarafından yapılan çalışma ile çıkarıldı.

Araç içerisinde sıkışan Davut Eren ve eşi Ruhiye Eren, ekipler tarafından yapılan çalışma ile çıkarıldı.

#4
Foto - Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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