Çok çalışana daha az maaş! Emeklilik sisteminde büyük çelişki!

Bugünün emeklileri ne olacak? İntibak artık zorunluluk Yeni bir hesaplama sisteminin ku­rulması, en çok bugün çalışanların lehine sonuç üretir. Ancak haliha­zırda emekli olmuş ve düşük aylığa mahkûm kalmış kitle için sorun de­vam eder. Bu nedenle, mevcut emek­liler açısından da intibak düzenle­mesi kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. İntibak; * prim günü, * sigortalılık süresi, * emeklilik yaşı, * prime esas kazanç düzeyi gibi değişkenlere göre, geçmişte oluşan kayıpları kısmen telafi edecek bir düzeltme mekanizmasıdır. Bu dü­zenleme yapılmadan, sadece en dü­şük aylığı artırmak; bir süre sonra “en düşük alanların sayısını” büyüt­mekten başka bir işe yaramaz.