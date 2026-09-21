Bayraktar TB2 SİHA'ların bulunduğu üsse saldırı: Çok sayıda ölü var
Afrika kıtasındaki ülkelerde iç savaş şiddetlenerek devam ederken Bayraktar TB2 SİHA ve Akıncı İHA'ların bulunduğu üsse saldırı düzenlendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Afrika kıtasındaki ülkelerde iç savaş şiddetlenerek devam ederken Bayraktar TB2 SİHA ve Akıncı İHA'ların bulunduğu üsse saldırı düzenlendi.
Mepanews'te yer alan habere göre, Batı Afrika ülkesi Mali'de ordu güçlerini ve Rus birliklerini hedef alan saldırılar devam ediyor. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre 20 Eylül günü Mali'nin orta kesimindeki Sevare ve Konna'da askeri merkezler hedef alındı.
Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin'in (CNİM) Sevare Hava Üssü'nü ve Konna Askeri Üssü'nü yoğun bir şekilde hedef aldığı bildirildi.
Sevare Hava Üssü'ndeki saldırılarda insansız hava araçlarının ve yer sistemlerinin de ağır darbe aldığı ifade edildi. Üste Bayraktar TB2 ve Akıncı insansız hava araçlarının da bulunduğu biliniyordu.
Saldırıyı üstlenen CNİM, üslerin havan ve SPG-9 toplarıyla hedef alındığını kaydetti. CNİM'in açıklamasına göre saldırıda en az 4 Bayraktar TB2 ve Akıncı insansız hava aracının yanı sıra bazı saldırı helikopterleri, insansız hava aracı iletişim kulesi ve radar sistemi imha edildi. Grup ayrıca saldırıda Mali ordusu ve Rus güçlerinden 33 askerin öldüğünü ve yaralandığını öne sürdü.
CNİM, saldırının "Türk ve Rus hava araçları tarafından öldürülen binlerce sivil için misilleme amacıyla düzenlendiğini" savundu. Grup, saldırı sırasında üssü drone kamerasıyla da kayda alarak saldırı görüntülerini sosyal medya üzerinden servis etti. Kaynak: Mepa News
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