Bayraktar TB2 SİHA'ların bulunduğu üsse saldırı: Çok sayıda ölü var

Saldırıyı üstlenen CNİM, üslerin havan ve SPG-9 toplarıyla hedef alındığını kaydetti. CNİM'in açıklamasına göre saldırıda en az 4 Bayraktar TB2 ve Akıncı insansız hava aracının yanı sıra bazı saldırı helikopterleri, insansız hava aracı iletişim kulesi ve radar sistemi imha edildi. Grup ayrıca saldırıda Mali ordusu ve Rus güçlerinden 33 askerin öldüğünü ve yaralandığını öne sürdü.