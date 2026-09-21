  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Onlarca yıllık anlamsız uygulama bitti: THY'de şarta bağlı sakal dönemi 12 Ada için yeni çağrı: Yunanistan, Paris Antlaşması'na uyduğu BM'ye belgelensin Her şey ortada deyip açıkladı: Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için olay sözler! 'İzlenebilecek gibi değildi' Bir ili karıştıran vahşet: 'Annenizi öldürdüm' Güneş ve rüzgar sayesinde neredeyse bedavaya geliyor: 21.5 milyar dolar cepte kaldı Rusya'da Duma seçimlerinde ilk sonuçlar geldi! Putin’in Birleşik Rusya partisi zirvede Bayraktar TB2 SİHA'ların bulunduğu üsse saldırı: Çok sayıda ölü var Bu hakemlerle zaten bir yere varılamaz ki... Amedsporlu Krasniqi hakeme küfür etti: F**k off... Adana’daki deprem sonrası uyarı: Henüz tehlike bitmedi, Savrun Fayı’na dikkat
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Bayraktar TB2 SİHA'ların bulunduğu üsse saldırı: Çok sayıda ölü var

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bayraktar TB2 SİHA'ların bulunduğu üsse saldırı: Çok sayıda ölü var

Afrika kıtasındaki ülkelerde iç savaş şiddetlenerek devam ederken Bayraktar TB2 SİHA ve Akıncı İHA'ların bulunduğu üsse saldırı düzenlendi.

1
#1
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'ların bulunduğu üsse saldırı: Çok sayıda ölü var

Mepanews'te yer alan habere göre, Batı Afrika ülkesi Mali'de ordu güçlerini ve Rus birliklerini hedef alan saldırılar devam ediyor. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre 20 Eylül günü Mali'nin orta kesimindeki Sevare ve Konna'da askeri merkezler hedef alındı.

#2
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'ların bulunduğu üsse saldırı: Çok sayıda ölü var

Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin'in (CNİM) Sevare Hava Üssü'nü ve Konna Askeri Üssü'nü yoğun bir şekilde hedef aldığı bildirildi.

#3
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'ların bulunduğu üsse saldırı: Çok sayıda ölü var

Sevare Hava Üssü'ndeki saldırılarda insansız hava araçlarının ve yer sistemlerinin de ağır darbe aldığı ifade edildi. Üste Bayraktar TB2 ve Akıncı insansız hava araçlarının da bulunduğu biliniyordu.

#4
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'ların bulunduğu üsse saldırı: Çok sayıda ölü var

Saldırıyı üstlenen CNİM, üslerin havan ve SPG-9 toplarıyla hedef alındığını kaydetti. CNİM'in açıklamasına göre saldırıda en az 4 Bayraktar TB2 ve Akıncı insansız hava aracının yanı sıra bazı saldırı helikopterleri, insansız hava aracı iletişim kulesi ve radar sistemi imha edildi. Grup ayrıca saldırıda Mali ordusu ve Rus güçlerinden 33 askerin öldüğünü ve yaralandığını öne sürdü.

#5
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'ların bulunduğu üsse saldırı: Çok sayıda ölü var

CNİM, saldırının "Türk ve Rus hava araçları tarafından öldürülen binlerce sivil için misilleme amacıyla düzenlendiğini" savundu. Grup, saldırı sırasında üssü drone kamerasıyla da kayda alarak saldırı görüntülerini sosyal medya üzerinden servis etti. Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya seçimlerinin galibi Türk başbakan adayı Elif Eralp kimdir?
Gündem

Almanya seçimlerinin galibi Türk başbakan adayı Elif Eralp kimdir?

Berlin seçimlerinde sandıktan çıkan ilk sonuçlar, Türkiye kökenli Elif Eralp’i Almanya’nın gündemine taşıdı. İlk projeksiyonlarda Eralp’in b..
Süleymaniye minberindeki 'fraklı hocadan fraklı büyükelçiye' 94 yıllık mesaj
Gündem

Süleymaniye minberindeki 'fraklı hocadan fraklı büyükelçiye' 94 yıllık mesaj

Tarihçi-yazar Mustafa Armağan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Korhan Karakoç’un İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf’a güven mektubunu frak ve si..
Dünyaya seslenecek: Başkan Erdoğan’ın ABD programı belli oldu
Gündem

Dünyaya seslenecek: Başkan Erdoğan’ın ABD programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026..
Şiddetli yağışlar sonrası Rize’ye içme suyu uyarısı: En az 5 gün içmeyin
Sağlık

Şiddetli yağışlar sonrası Rize’ye içme suyu uyarısı: En az 5 gün içmeyin

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki yoğun yağışlar nedeniyle kaynağı ve menşei belirsiz suların en az 5-7 gün boyunca tüketilmemesi, zorunlu ..
Savcı odasındaki görüntüyle gündeme gelmişti ‘Hallederiz’ Buket bu kez halledemedi
Gündem

Savcı odasındaki görüntüyle gündeme gelmişti ‘Hallederiz’ Buket bu kez halledemedi

Savcı odasında çekilen fotoğrafı ve ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Avukat Buket Tekışık, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tara..
Özgür'ün hala umudu var! Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: İmamoğlu olmazsa o zaman…
Gündem

Özgür'ün hala umudu var! Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: İmamoğlu olmazsa o zaman…

Mansur Yavaş’ın seçimlerde olası bir Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuşan Özel, İstanbul’u soyup soğana çeviren bir suç örgütü lideri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23