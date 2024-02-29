  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İki dünya devi enerji için birleşti! Enerjide devrime hazırlanıyorlar

'Üç Batı ülkesinin İstanbul için yaptırdığı seçim anketinin sonucu elime ulaştı' dedi! Kazanacak ismi açıkladı

Açıklama akşam saatlerinde Bursa'da yapıldı! Hükümet emeklilere müjdeyi ilan etti

Binlerce SİHA havalanmak için emir bekliyor! Saatler sonra ortalık maalesef kan gölüne dönebilir

Bitcoin çılgınlığı! 60 bini geçince Coinbase'de kriz çıktı

133 yıllık dev şirket bir anda kapandı! İflası duyan 'Neler oluyor böyle?' diye birbirine sormaya başladı

Katarlılar Türkiye'deki o projeyi almak üzereydi! Türk şirketinden kafa karıştıran teklif geldi, ihale durdu

X beklenen özelliğe kavuşuyor

Devlerin savaşı! Google'dan Microsoft'a suçlama

Anı olması için bir otomobil ürettiler
Teknoloji-Bilişim
6
İki dünya devi enerji için birleşti! Enerjide devrime hazırlanıyorlar

2024-02-29 04:29:44
İki dünya devi enerji için birleşti! Enerjide devrime hazırlanıyorlar

Kohler ve Toyota, sıfır emisyonlu yakıt hücreli sistemlerle enerji sektöründe devrim yapacak.

#1
Foto - İki dünya devi enerji için birleşti! Enerjide devrime hazırlanıyorlar

Toyota ve Amerikan firması Kohler, sıfır emisyonlu yakıt hücreli sistemler geliştirerek, dizel jeneratörleri piyasadan silmeyi hedefliyor. Bu yeni sistem, özellikle acil durumlar için geriye dönük güç kaynağı olarak kullanılacak ve daha çevre dostu bir alternatif sunacak. İşte haberin detayları…

#2
Foto - İki dünya devi enerji için birleşti! Enerjide devrime hazırlanıyorlar

ABD’nin en eski ve en büyük özel şirketlerinden biri olan Wisconsin merkezli Kohler, sıfır emisyonlu yakıt hücreli sistemlerle yerinde elektrik üretimine adım atıyor. Toyota Motor Kuzey Amerika ile ortaklık kuran firma, Kickitat Valley Sağlık hastanesine yakıt hücreli bir sistem kuracak.

#3
Foto - İki dünya devi enerji için birleşti! Enerjide devrime hazırlanıyorlar

Yakıt hücreli elektrikli araçlar, ABD pazarında genellikle tercih edilmese de, sabit yakıt hücreleri başka bir hikaye anlatıyor. Dizel jeneratörlerin yerine geçecek bu sistemler, sıfır emisyonlu bir alternatif olarak öne çıkıyor.

#4
Foto - İki dünya devi enerji için birleşti! Enerjide devrime hazırlanıyorlar

Hastaneler için yeni yakıt hücreli sistem Hastaneler gibi hassas kullanım alanları için, Kohler Enerji’nin Güç Sistemleri bölümü ve Toyota’nın iş birliği göze çarpıyor. İki firma, Washington’daki Kickitat Valley Sağlık hastanesi için yeni bir yakıt hücreli güç sistemi üzerinde çalışıyor. Hastane, su elektrolizi yoluyla üretilen yeşil hidrojen kullanarak sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlamayı planlıyor. Elektroliz sistemini çalıştırmak için Washington Eyaleti’nin bol hidroelektrik kaynaklarından yararlanılacak. Toyota ve Kohler’in yakıt hücreli enerji geleceği Toyota, 30 yıllık yakıt hücreli geliştirme tecrübesini, ABD Enerji Bakanlığı’nın Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı ile iş birliği yaparak bu projeye aktarıyor. Bu proje, konvansiyonel jeneratörler için bir alternatif olarak tasarlanmış.

#5
Foto - İki dünya devi enerji için birleşti! Enerjide devrime hazırlanıyorlar

Toyota ve Kohler’in bu iş birliği, özellikle acil durum enerji ihtiyacı olan alanlarda, yenilikçi ve çevre dostu çözümler sunarak enerji sektöründe önemli bir adım atıyor. Bu proje, sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan talebi ve çevre dostu teknolojilere olan ilgiyi artırma potansiyeline sahip.

Bu utanç dünyaya yeter! Yürek sızlatan görüntüleri dünyaya servis ettiler
Gündem

Bu utanç dünyaya yeter! Yürek sızlatan görüntüleri dünyaya servis ettiler

Siyonistlerin sivillere yönelik katliamına dünya sessiz kalmayı sürdürürken; Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler, İsrail saldırılarında enkaz h..
ABD devinin sektördeki 'dinamik fiyatlandırma' planı açıklaması olay oldu: gündeme damga vurdu!
Dünya

ABD devinin sektördeki 'dinamik fiyatlandırma' planı açıklaması olay oldu: gündeme damga vurdu!

ABD'li fast food devi Wendy's ürün satışında dalgalı fiyat uygulamasına geçmeyi planlıyor. ABD'li fast food devinin "dinamik fiyatlandırma" ..
“Durumu kritik” dedikleri adam meğerse turp gibiymiş!
Gündem

“Durumu kritik” dedikleri adam meğerse turp gibiymiş!

Türkiye tarihine kara bir leke olarak kazınan 28 Şubat darbesinin üzerinden 27 yıl geçerken, 28 Şubat'ın yıldönümünde darbeci Çetin Doğan ce..
Ünlü ekonomist tarih verdi: Dolar kuru ve Gram altın için şaşırtan sözler: çok güçlü treni kaçırmamak lazım
Ekonomi

Ünlü ekonomist tarih verdi: Dolar kuru ve Gram altın için şaşırtan sözler: çok güçlü treni kaçırmamak lazım

Ekonomist Filiz Eryılmaz son olarak piyasadaki hareketliliği değerlendirerek dolar kuru ve altın fiyatlarında ne gibi değişiklikler yaşanaca..
Savunma sanayi şirketinin yeni adresini duyurdular! Teknoloji şirketi helikopter ile ünlenmişti: sahibi o
Teknoloji

Savunma sanayi şirketinin yeni adresini duyurdular! Teknoloji şirketi helikopter ile ünlenmişti: sahibi o

Pasifik Teknoloji Türkiye’nin ilk insansız helikopteri Alpin ile adını duyuran Titra Teknoloji’nin yüzde 51’lik kısmını satın aldı..
AFAD duyurdu! Kars'ta deprem
Yerel

AFAD duyurdu! Kars'ta deprem

Kars'ın Digor ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23