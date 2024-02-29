İki dünya devi enerji için birleşti! Enerjide devrime hazırlanıyorlar

Hastaneler için yeni yakıt hücreli sistem Hastaneler gibi hassas kullanım alanları için, Kohler Enerji’nin Güç Sistemleri bölümü ve Toyota’nın iş birliği göze çarpıyor. İki firma, Washington’daki Kickitat Valley Sağlık hastanesi için yeni bir yakıt hücreli güç sistemi üzerinde çalışıyor. Hastane, su elektrolizi yoluyla üretilen yeşil hidrojen kullanarak sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlamayı planlıyor. Elektroliz sistemini çalıştırmak için Washington Eyaleti’nin bol hidroelektrik kaynaklarından yararlanılacak. Toyota ve Kohler’in yakıt hücreli enerji geleceği Toyota, 30 yıllık yakıt hücreli geliştirme tecrübesini, ABD Enerji Bakanlığı’nın Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı ile iş birliği yaparak bu projeye aktarıyor. Bu proje, konvansiyonel jeneratörler için bir alternatif olarak tasarlanmış.