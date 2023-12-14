2023-12-14 12:47:24 İki dev şirketten Türkiye’de önemli iş birliği! İmzalar atıldı! Uçuşa geçiyoruz!
SabancıDx ve Microsoft, bulut teknolojileri alanında stratejik iş birliği anlaşmasına imza attı. Türkiye’nin bulut teknolojileri alanındaki gücüne katkı sağlamak amacıyla bir araya gelen SabancıDx ve Microsoft, müşterilerinin hem yerel hem de global ihtiyaçlarına uygun hibrit bulut çözümleri sunacak. Bununla birlikte iki şirket, açacakları Çözüm Merkezi ile hibrit bulut ve yapay zeka yetkinliklerini Türkiye’deki ekosistem ile buluşturarak bir ilke imza atacak.