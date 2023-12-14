İki dev şirketten Türkiye’de önemli iş birliği! İmzalar atıldı! Uçuşa geçiyoruz!

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise, bulut teknolojileri ile yapay zeka teknolojilerinin el ele ilerlediğine dikkat çekerek, “Bulut dediğimiz sistem aslında ölçek. Yakın bir geçmişe kadar ‘asla yapılamaz’ dediğimiz veya ancak süper bilgisayarlar ve kuantum bilgisayarlar gibi araçlar aracılığıyla yapılabileceğini söylediğimiz işlerin günümüzde rahatlıkla yapılabiliyor oluşunun anahtarı bulut. Ve bulut ölçeklenmeyi; ölçeklenme de yapay zekanın gelişimini mümkün kılıyor. Türkiye’nin bulut teknolojilerini kaldıraç olarak kullanması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Bu alanda son derece başarılı bir örnek teşkil edeceğine inandığımız SabancıDx iş birliğimiz sayesinde hem ülkemizin bulut teknolojileri altyapısına, hem de SabancıDx’in hizmet sunacağı KOBİ ve kurumsal müşterilerimize bulut ve yapay zeka kullanımlarının yaygınlaştırılmasında önemli katkı sağlayacağımız için mutluyuz” dedi.