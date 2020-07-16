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İki bölgeden gelen veriler korkuttu! İstanbul'u geride bıraktılar

2020-07-16 20:44:48
İki bölgeden gelen veriler korkuttu! İstanbul'u geride bıraktılar

Koronavirüste vaka sayısında 1000 sayısının altına düştük. Tedbir uyarıları devam ederken Sağlık Bakanlığı bölgelerin son durumunu paylaştı.

#1
Foto - Türkiye'de son 24 saatte yeni vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı bölge bölge açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yeni vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı bölge bölge açıkladı.

#2
Foto - İki bölge ise vaka sayısında İstanbul'u geride bıraktı

İki bölge ise vaka sayısında İstanbul'u geride bıraktı

#3
Foto - Öte yandan bir şehrin Valisinden uyarılar geldi.

Öte yandan bir şehrin Valisinden uyarılar geldi.

#4
Foto - İSTANBUL Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre İstanbul'da 251 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 101

İSTANBUL Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre İstanbul'da 251 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 101

#5
Foto - DOĞU KARADENİZ Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Doğu Karadeniz'de 12 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 20

DOĞU KARADENİZ Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Doğu Karadeniz'de 12 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 20

#6
Foto - BATI MARMARA Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Marmara'da 8 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 6

BATI MARMARA Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Marmara'da 8 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 6

#7
Foto - BATI KARADENİZ Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Karadeniz'de 33 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 24

BATI KARADENİZ Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Karadeniz'de 33 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 24

#8
Foto - KUZEYDOĞU ANADOLU Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Kuzeydoğu Anadolu'da 21 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 16

KUZEYDOĞU ANADOLU Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Kuzeydoğu Anadolu'da 21 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 16

#9
Foto - ORTA ANADOLU Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Orta Anadolu'da 40 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 27

ORTA ANADOLU Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Orta Anadolu'da 40 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 27

#10
Foto - ORTADOĞU ANADOLU Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Ortadoğu Anadolu'da 30 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 11

ORTADOĞU ANADOLU Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Ortadoğu Anadolu'da 30 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 11

#11
Foto - EGE Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Ege'de 55 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 21

EGE Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Ege'de 55 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 21

#12
Foto - AKDENİZ Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Akdeniz'de 52 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 30

AKDENİZ Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Akdeniz'de 52 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 30

#13
Foto - DOĞU MARMARA Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Doğu Marmara'da 81 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 58

DOĞU MARMARA Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Doğu Marmara'da 81 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 58

#14
Foto - BATI ANADOLU Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Anadolu'da 148 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 111

BATI ANADOLU Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Anadolu'da 148 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 111

#15
Foto - GÜNEYDOĞU ANADOLU Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Güneydoğu Anadolu'da 250 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 125

GÜNEYDOĞU ANADOLU Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Güneydoğu Anadolu'da 250 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 125

#16
Foto - BOLU

BOLU

#17
Foto - KIRKLARELİ- Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kurban Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına duyarlılık gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

KIRKLARELİ- Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kurban Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına duyarlılık gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

#18
Foto - Bilgin, AA muhabirine, kentte Kovid-19 hasta sayısının tekli rakamlara düştüğünü söyledi. Kovid-19'un hafife alınacak bir salgın olmadığını dile getiren Bilgin, herkesin en üst seviyede tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Bilgin, AA muhabirine, kentte Kovid-19 hasta sayısının tekli rakamlara düştüğünü söyledi. Kovid-19'un hafife alınacak bir salgın olmadığını dile getiren Bilgin, herkesin en üst seviyede tedbir alması gerektiğini vurguladı.

#19
Foto - Salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığına dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

Salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığına dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

#20
Foto -

"Bugün yeni vaka sayılarımız tekli rakamlarda. Kesinlikle rehavete kapılmayalım. Kurban Bayramı'nda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına duyarlılık gösterelim. Bu, yüzde 99 tedbir ile engellenecek bir şey değil.

#21
Foto - Yüzde 100 tedbir almalıyız, bu da mümkün değil. Biz tedbirlerimizi almaya özen gösterelim, gerisi Allah’ın takdiri. Salgın, aşı bulunmadıkça, ilaç veya tedavi yöntemleri bulunmadıkça uzun süre belki misafirimiz olacak. Kırklareli halkı bu süreçte bize gerçekten çok önemli destek oldu.

Yüzde 100 tedbir almalıyız, bu da mümkün değil. Biz tedbirlerimizi almaya özen gösterelim, gerisi Allah’ın takdiri. Salgın, aşı bulunmadıkça, ilaç veya tedavi yöntemleri bulunmadıkça uzun süre belki misafirimiz olacak. Kırklareli halkı bu süreçte bize gerçekten çok önemli destek oldu."

#22
Foto - Bilgin, bir süre önce kendisinin de hastalığa yakalandığını ve tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu sözlerine ekledi.

Bilgin, bir süre önce kendisinin de hastalığa yakalandığını ve tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu sözlerine ekledi.

#23
Foto - Ankara Tenis Kulübü (ATK), 1 antrenör, 2 kondisyoner ve 1 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif sonuçlarını, aynı tesiste çalışmalarını sürdüren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularından gizlemesiyle ilgili haber üzerine yazılı bir açıklama yaptı. DHA'nın bugün servis ettiği haberde; Ankara Tenis Kulübü'nde görevli 1 antrenör, 2 kondisyoner ve 1 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif olduğu tespit edilmiş, ancak bu durumun ATK sporcuları ve çevresine haber verilmesine rağmen aynı tesiste çalışmalarını sürdüren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları ve antrönerlerine bu durumun aktarılmadığı ifade edilmişti.

Ankara Tenis Kulübü (ATK), 1 antrenör, 2 kondisyoner ve 1 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif sonuçlarını, aynı tesiste çalışmalarını sürdüren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularından gizlemesiyle ilgili haber üzerine yazılı bir açıklama yaptı. DHA'nın bugün servis ettiği haberde; Ankara Tenis Kulübü'nde görevli 1 antrenör, 2 kondisyoner ve 1 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif olduğu tespit edilmiş, ancak bu durumun ATK sporcuları ve çevresine haber verilmesine rağmen aynı tesiste çalışmalarını sürdüren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları ve antrönerlerine bu durumun aktarılmadığı ifade edilmişti.

#24
Foto - Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Kulübümüzde Covid 19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu önerileri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınmış, filyasyon çalışmaları yapılmış, özellikle personel, antrenör ve antrenman gruplarının ayrıştırılarak sporcuların, antrenörlerin ve personelin farklı zaman dilimlerinde çalışmaları sağlanmıştır. Alınan tüm önlemlere rağmen, 14 Temmuz 2020 gecesi boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye müracaat eden 1 kondisyonerimizin Covid 19 testi pozitif çıkmıştır. Bunun üzerine kondisyonerimizin yakın temasta olduğu bilinen antrenörlerimize test yaptırılmış, velilerimize gerekli bilgilendirme yapılarak veli ve sporcularımızın Covid 19 testi yaptırmaları konusunda yönlendirilmişlerdir. 15 Temmuz tarihinde yapılan testler sonucunda kondisyonerimizin çok yakın temasta olduğu 1 kondisyoner ve 1 tenis antrenörümüzün de testini pozitif çıktığı 15 Temmuz 2020 akşamı 18:30 sularında öğrenilmiştir. Konu Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sn. Cengiz Durmuş'a 15 Temmuz 2020 tarihinde bildirilmiş ve Kulübümüzde tüm antrenmanlar 23 Temmuz Perşembe gününe kadar iptal edilmiş ve antrenörlerimizin sosyal izolasyonu sağlanmıştır. Ayrıca tüm antrenör ve personelimize Covid 19 testi yaptırılmıştır. Bilgilerinize."

#25
Foto - TUNCELİ Bir süre önce Türkiye'nin koronavirüs vakalarının en az görüldüğü ilk 5 kentten biri olan Tunceli'ye Avrupa ülkelerinden ve batı illerinden gelişlerle birlikte vaka sayında artış yaşandı. İl Sağlık Müdür Vekili ve Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir,

TUNCELİ Bir süre önce Türkiye'nin koronavirüs vakalarının en az görüldüğü ilk 5 kentten biri olan Tunceli'ye Avrupa ülkelerinden ve batı illerinden gelişlerle birlikte vaka sayında artış yaşandı. İl Sağlık Müdür Vekili ve Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, "İlk vakanın görüldüğü Mart ayı itibarıyla ilk 3 ayda vaka sayısı en az olan örnek illerden biri olarak gösterildik. Yurt dışından ve batı illerinden kente çok fazla kişinin gelmesiyle vaka sayısında artış yaşanmaya başlandı" dedi.

#26
Foto - Tunceli İl Sağlık Müdür Vekili ve Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, kent genelinde koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni kente gelen ziyaretçilerden kaynakladığını aktardı. Türkiye'de koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından Tunceli genelinde alınan önlemlerle önemli başarılar elde edildiğini söyleyen Özdemir,

Tunceli İl Sağlık Müdür Vekili ve Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, kent genelinde koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni kente gelen ziyaretçilerden kaynakladığını aktardı. Türkiye'de koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından Tunceli genelinde alınan önlemlerle önemli başarılar elde edildiğini söyleyen Özdemir, "Türkiye'de Mart ayı itibarıyla koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte aldığımız tedbirler sonucunda Tunceli'de çok iyi bir performans gösterdik.

#27
Foto - KARABÜK Karabük’ün Yenice ilçesinde 11 kişide korona virüs tespit edilen mahallede sokak karantina altına alındı.

KARABÜK Karabük’ün Yenice ilçesinde 11 kişide korona virüs tespit edilen mahallede sokak karantina altına alındı.

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