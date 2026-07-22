Uzman isimden uyarı geldi: Altındaki sıçramaya dikkat!

ALTIN PİYASASI SAVAŞA DAHA SINIRLI TEPKİ VERİYOR İslam Memiş, piyasanın savaş koşullarına önemli ölçüde alıştığını belirtti. Savaşın başladığı mart ve nisan dönemlerinde ons altında gün içinde 150-200 dolarlık sert değişimler yaşandığını hatırlatan Memiş, güncel dalgalanmaların 20, 30 ve 40 dolarla sınırlı kaldığını söyledi. Memiş, piyasanın önceki döneme göre daha sakin tepki verdiğini şu sözlerle açıkladı: "Biraz daha sakin, biraz daha çok tepki vermeyen; evet bir açıklamaya tepki veriyor ama genelde doldur boşalt yapıyor büyük oyuncular, finansal piyasalarda biz böyle diyoruz yani yüksekten satıyorlar düşükten alıyorlar, bir doldur boşalt piyasası var."