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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Uzman isimden uyarı geldi: Altındaki sıçramaya dikkat!

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Uzman isimden uyarı geldi: Altındaki sıçramaya dikkat!

Gram altının güne yüzde 1 artışla başlaması sonrası yatırımcıların ödediği ek maliyet de ortadan kalktı. Finans analisti İslam Memiş, ons altında 4.200 doların kalıcı yükseliş için belirleyici olduğunu, bu seviye aşılmadıkça hareketin tepki alımı olarak kalacağını söyledi.

#1
Foto - Uzman isimden uyarı geldi: Altındaki sıçramaya dikkat!

A Haber canlı yayında altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren İslam Memiş, ons altında kısa vadede 4.100-4.200 dolar bandının izleneceğini açıkladı. Gram altında ise 6.200 lira üzerindeki kalıcılığın 6.200-6.400 lira aralığını gündeme getirebileceğini belirten Memiş, mevcut hareketin henüz ana yükseliş trendine dönüşmediğini ifade etti. Memiş'e göre savaşın ilk aylarında görülen sert fiyat hareketleri önemli ölçüde azaldı. Ancak petrol ve altının birlikte yükselmeye başlaması, merkez bankalarının alımlarını sürdürmesi ve ithalat yasağının devam etmesi, altın piyasasında hem fiyat hem de fiziki ürün maliyetleri açısından yeni dalgalanmalara neden olabilir.

#2
Foto - Uzman isimden uyarı geldi: Altındaki sıçramaya dikkat!

ALTINDAKİ HAREKET TEPKİ YÜKSELİŞİ İslam Memiş, ons altının 4.140 dolar seviyesine kadar yükseldiğini ve 4.200 doların teknik açıdan belirleyici eşik olduğunu söyledi. Memiş, kısa vadeli görünümü şu sözlerle değerlendirdi: "Teknik olarak bu 4.200 dolar seviyesi üzerinde tutunamadıkça sadece tepki yükselişi olarak kalır ve yine 4.100-4.200 dolar arasındaki bant aralığını kısa vadede, bu haftanın özelinde takip ediyor olacağız."

#3
Foto - Uzman isimden uyarı geldi: Altındaki sıçramaya dikkat!

Gram altının ons altındaki hareketi izlemeye devam ettiğini belirten Memiş, Kapalıçarşı piyasasında fiziki gram altının 6.240 lira seviyesinde bulunduğunu aktardı. Gram altında 6.200 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni fiyat aralığının izleneceğini ifade eden Memiş, "Burada da 4.200 dolar seviyesinin, 6.200 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olursa gram altın, bu sefer 6.200-6.400 lira aralığını takip ediyor olacağız" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Uzman isimden uyarı geldi: Altındaki sıçramaya dikkat!

HAFTALIK KAPANIŞLAR YENİ TRENDİ BELİRLEYECEK Altın piyasasında haftalık kapanışların önem taşıdığını söyleyen finans analisti, yaşanan yükselişin henüz ana hareket olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. "Bu haftalık kapanışlar önemli yani bunlar sadece tepki yükselişi, asıl yükselişler daha başlamadı" diyen Memiş, mevcut fiyatlamanın kısa vadeli tepki alımlarından kaynaklandığını ifade etti. Merkez bankalarının altın alımlarını hızlı biçimde sürdürdüğünü aktaran uzman; Çin, Hindistan ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu birçok merkez bankasının piyasadan altın almaya devam ettiğini söyledi. Bu nedenle haftalık yükselişlerin tepki alımı olarak görülebileceğini belirtti.

#5
Foto - Uzman isimden uyarı geldi: Altındaki sıçramaya dikkat!

PETROL VE ALTIN AYNI YÖNDE HAREKET EDİYOR Petrol fiyatlarının yeniden 90 doların üzerine çıktığını ve yaklaşık yüzde 1 yükseldiğini vurgulayan Memiş, petrol ile altın arasındaki geleneksel ters yönlü ilişkinin zayıfladığını ifade etti. "Yavaş yavaş bu petrol ve altın arasındaki ters korelasyon bozuluyor. Tekrar beraber yükselen beraber düşen bir trend var karşımızda" diyerek, savaş sürdükçe altındaki hareketliliğin baskı altında kalma olasılığının güçlü olduğunu söyledi.

#6
Foto - Uzman isimden uyarı geldi: Altındaki sıçramaya dikkat!

ALTIN PİYASASI SAVAŞA DAHA SINIRLI TEPKİ VERİYOR İslam Memiş, piyasanın savaş koşullarına önemli ölçüde alıştığını belirtti. Savaşın başladığı mart ve nisan dönemlerinde ons altında gün içinde 150-200 dolarlık sert değişimler yaşandığını hatırlatan Memiş, güncel dalgalanmaların 20, 30 ve 40 dolarla sınırlı kaldığını söyledi. Memiş, piyasanın önceki döneme göre daha sakin tepki verdiğini şu sözlerle açıkladı: "Biraz daha sakin, biraz daha çok tepki vermeyen; evet bir açıklamaya tepki veriyor ama genelde doldur boşalt yapıyor büyük oyuncular, finansal piyasalarda biz böyle diyoruz yani yüksekten satıyorlar düşükten alıyorlar, bir doldur boşalt piyasası var."

#7
Foto - Uzman isimden uyarı geldi: Altındaki sıçramaya dikkat!

YILIN SON ÇEYREĞİNE KADAR DALGALANMA SÜREBİLİR Altı aylık süreçte yatırımcılara uzun vadeli strateji belirlemeleri yönünde telkinde bulunduklarını söyleyen Memiş, altın ve gümüşün yıllık getirisini ocak ayında verdiğini belirtti. Uzman, sert fiyat hareketlerinin yılın son çeyreğine kadar sürebileceğini şu sözlerle ifade etti: "Hani uzun vadeli bir strateji belirleyin, bu yıl altın ve gümüş üzerinden hayal kurmayın o yıllık getirisini ocak ayında zaten verdi ve bu sert dalgalanmalar Trump'ın açıklamasıyla piyasayı manipüle etmeye devam edecekler. Yılın son çeyreğine kadar bence yine devam ettirecekler." Bu süreçte kısa vadeli fiyat değişimleri yerine uzun vadeli stratejinin öne çıkarılması gerektiğini ifade eden Memiş, piyasadaki açıklama kaynaklı hareketlerin devam edebileceğini belirtti.

#8
Foto - Uzman isimden uyarı geldi: Altındaki sıçramaya dikkat!

ALTIN GERÇEK SAVAŞI VE ENFLASYONU FİYATLAMADI Altının bugüne kadar gerçek bir savaş ve gerçek bir enflasyon ortamını fiyatlamadığını söyleyen Memiş, değerli metalin bu süreçte kenarda durmaya devam ettiğini ifade etti. Doların dünyada rezerv para olarak yeniden öne çıkarıldığını vurgulayarak, dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde bulunduğunu ve özellikle Körfez ülkelerinin dolar ihtiyacının devam ettiğini söyledi. Finans analisti, dolar ve altın arasındaki işleyişi şu sözlerle anlattı: "Dünyanın özellikle körfez ülkelerinin dolar ihtiyacı var, dolar da yüksek güçleniyor. Güçlü yüksek değerlenmiş bir doları o ülkelere satıyorsunuz, mecburen altın satmak zorunda kaldıkları için de düşükten o altınları kendileri topluyorlar." Dünyadaki altının dolarla toplandığına işaret eden Memiş, savaşın maliyetinin bu sistem üzerinden karşılandığını sözleriyle açıkladı.

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