Uzman isimden uyarı geldi: Altındaki sıçramaya dikkat!

ALTIN GERÇEK SAVAŞI VE ENFLASYONU FİYATLAMADI Altının bugüne kadar gerçek bir savaş ve gerçek bir enflasyon ortamını fiyatlamadığını söyleyen Memiş, değerli metalin bu süreçte kenarda durmaya devam ettiğini ifade etti. Doların dünyada rezerv para olarak yeniden öne çıkarıldığını vurgulayarak, dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde bulunduğunu ve özellikle Körfez ülkelerinin dolar ihtiyacının devam ettiğini söyledi. Finans analisti, dolar ve altın arasındaki işleyişi şu sözlerle anlattı: "Dünyanın özellikle körfez ülkelerinin dolar ihtiyacı var, dolar da yüksek güçleniyor. Güçlü yüksek değerlenmiş bir doları o ülkelere satıyorsunuz, mecburen altın satmak zorunda kaldıkları için de düşükten o altınları kendileri topluyorlar." Dünyadaki altının dolarla toplandığına işaret eden Memiş, savaşın maliyetinin bu sistem üzerinden karşılandığını sözleriyle açıkladı.