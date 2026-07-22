Milli gururumuz KAAN'da tarihi viraj! Tamamen yerli motor için beklenen gün belli oldu!
Milli Muharip Uçak KAAN'ın completely yerli güç grubuna geçiş sürecinde kritik bir viraj daha geride bırakılıyor.
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Milli Muharip Uçak KAAN'ın completely yerli güç grubuna geçiş sürecinde kritik bir viraj daha geride bırakılıyor.
Türk savunma sanayiinin dev projesinde TF35000 motorunun Ön Tasarım İncelemesi (PDR) aşaması tamamlanma noktasına gelirken, gözler şimdiden bir sonraki kritik seviye olan CDR sürecine çevrildi.
YERLİ MOTOR TF35000 İÇİN ADRES BLOK 30 TEI, TUSAŞ, TRMotor ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın devasa ekosistemiyle yükselen TF35000 motorunun, KAAN’ın Blok 30 konfigürasyonuyla birlikte gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. Böylece uçağın ilk dönem üretimlerinde kullanılan yabancı motor bağımlılığı tarihe karışacak.
DIŞA BAĞIMLILIK TAMAMEN BİTİYOR Projenin takvimine göre Blok 30 ve sonraki tüm gelişmiş versiyonlarda tamamen milli imkanlarla geliştirilen TF35000 güç grubu kullanılacak. Yerli motorun entegrasyonuyla birlikte Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını ve motorunu üretebilen sayılı ülkeler arasındaki yerini perçinlemiş olacak.
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