İki asırdır ayakta! Tarihi yapının müze olması isteniyor

Kilisenin yıkılma durumunda olduğunu söyleyen Özer; “Kilisenin yıkılma durumu var ve harap bir vaziyette. Biz bu kilisenin restore edilmesini ve bir ‘Mübadele Müzesi’ne dönüştürülmesini arzu ediyoruz. Şayet mübadele müzesine dönüştürülürse, burada yer alacak eserler köyümüzdeki insanlarda mevcut. Atalarımızdan kalma eşyalar ve donelerle bu müzeyi doldurmak mümkün. Kilisenin yanı sıra köyümüzde koruma altında olan evler de var. Bu evlerin de restore edilmesi, turizme kazandırılması önemli diye düşünüyorum. Ayrıca köyümüzde ilginç olan başka bir durum ise halen daha insanlarımız Rumca dilini bilmekte ve kendi aralarında Rumca konuşmaktadır. Bu da köyümüze gelecek olan insanların, turizmde önemli bir dil sorununu çözeceği kanısındayım. Şayet burası bir mübadele müzesine dönüştürülürse, mübadele festivalleri de yapılarak önemli bir gelir kaynağı haline gelir. Bunun için, yerel yönetimlerin ve devletimizin desteği gerekli” şeklinde konuştu.