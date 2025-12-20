İki Arap ülkesinde ordular peş peşe harekete geçti: Silahlara el konulacak

Çağrıya destek veren Ensarullah el-Evfiya adlı milis grubun lideri Haydar el-Garravi, yaptığı paylaşımda, geniş siyasi temsilin devleti yönetmek için meşru bir yetki olduğunu belirterek, bunun tüm taraflara “devlet mantığına geçme” sorumluluğu yüklediğini ifade etti. Garravi, tam devlet egemenliği ve silahın başta başkomutan olmak üzere savunma ve içişleri bakanlıkları, Haşdi Şabi ve tüm güvenlik kurumları bünyesinde toplanmasının, güvenlik kararlarında birlik ve devletin otoritesinin sağlanması açısından öncelik olduğunu vurguladı. ABD yönetimi Irak’ta İran destekli milis yapıların elindeki silahların devlet tekeline geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.