  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
8
Yeniakit Publisher
İki Arap ülkesinde ordular peş peşe harekete geçti: Silahlara el konulacak

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İki Arap ülkesinde ordular peş peşe harekete geçti: Silahlara el konulacak

İki Arap ülkesinden peş peşe açıklamalar geldi. Lübnan ve Iraklı yetkililer silahlara el koymaya başladı. İşte son gelişmenin detayları...

#1
Foto - İki Arap ülkesinde ordular peş peşe harekete geçti: Silahlara el konulacak

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre Selam, başkent Beyrut'taki konutunda Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde yer alan Lübnan müzakere heyetinin Başkanı Büyükelçi Simon Kerem'i kabul etti.

#2
Foto - İki Arap ülkesinde ordular peş peşe harekete geçti: Silahlara el konulacak

Görüşmede Selam, silahların devlet tekelinde toplanmasına ilişkin planın ilk aşaması kapsamında Litani Nehri'nin güneyindeki sürecin tamamlanmasına sayılı günler kaldığını kaydetti.

#3
Foto - İki Arap ülkesinde ordular peş peşe harekete geçti: Silahlara el konulacak

Selam, hükümetin verdiği yetki doğrultusunda Lübnan ordusu tarafından hazırlanan plan temelinde ikinci aşamaya geçmeye hazır olduklarını ifade etti. Başbakan Selam ayrıca Lübnan ordusunun sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli tüm desteğin sağlanmasının önemine dikkati çekti. Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya bu yönde bir plan hazırlama görevi vermişti.

#4
Foto - İki Arap ülkesinde ordular peş peşe harekete geçti: Silahlara el konulacak

Hükümet, eylül ayında ise ordunun hazırladığı 5 aşamalı planı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı. Planın ilk aşaması, Litani Nehri'nin güneyindeki silahların yıl sonuna kadar toplanmasını öngörüyor. Ancak Hizbullah, silahlarını teslim etmeyeceğini çeşitli açıklamalarında dile getiriyor.

#5
Foto - İki Arap ülkesinde ordular peş peşe harekete geçti: Silahlara el konulacak

Lübnan'ın ardından Irak’ta da İran’a yakın Şii silahlı gruplar, “yasa dışı silahların devlet elinde toplanması” çağrısında bulundu. Şii milis güçlerden “İmam Ali Tugayları” lideri Şibl ez-Zeydi, yaptığı açıklamada, kurumsal devlet yapısının güçlendirilmesi, anayasal ve yasal otoritelere saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, “devletin birliği ve egemenliğinin, silahın yalnızca resmi kurumların elinde olmasını gerektirdiğini” ifade etti. Zeydi’nin açıklamasının ardından benzer mesajlar farklı siyasi ve silahlı aktörlerden de geldi. Ulusal Hikmet Hareketi lideri ve Koordinasyon Çerçevesi üyesi Ammar el-Hekim, silahın devletin elinde olması gerektiğini belirterek, Irak’ta yeni hükümetin bir an önce kurulması çağrısı yaptı.

#6
Foto - İki Arap ülkesinde ordular peş peşe harekete geçti: Silahlara el konulacak

Hekim, Irak’ta iç çatışmalardan, dış bağımlılıktan, kaostan ve çıkar paylaşımına dayalı siyaset anlayışından uzak; güçlü, adil ve hizmet odaklı bir devlet inşa edebileceğini söyledi. “Devlet bir slogan değildir; silahın yalnızca onun elinde olmasıdır.” diyen Hekim, bu yaklaşımın anayasa ve dini mercilerin çağrılarıyla uyumlu olduğunu sözlerine ekledi. Asayib Ehlilhak lideri Kays el-Hazali de, hareketinin siyasi kanadı olan Sadikun tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, silahın devletin elinde toplanmasına ve hükümetin bu yöndeki taleplerinin uygulanmasına destek verdiğini kaydetti.

#7
Foto - İki Arap ülkesinde ordular peş peşe harekete geçti: Silahlara el konulacak

Çağrıya destek veren Ensarullah el-Evfiya adlı milis grubun lideri Haydar el-Garravi, yaptığı paylaşımda, geniş siyasi temsilin devleti yönetmek için meşru bir yetki olduğunu belirterek, bunun tüm taraflara “devlet mantığına geçme” sorumluluğu yüklediğini ifade etti. Garravi, tam devlet egemenliği ve silahın başta başkomutan olmak üzere savunma ve içişleri bakanlıkları, Haşdi Şabi ve tüm güvenlik kurumları bünyesinde toplanmasının, güvenlik kararlarında birlik ve devletin otoritesinin sağlanması açısından öncelik olduğunu vurguladı. ABD yönetimi Irak’ta İran destekli milis yapıların elindeki silahların devlet tekeline geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polislere ateş açıldı
Gündem

Polislere ateş açıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde uygulama yapan polislere ateş açıldı. Meydana gelen olay sonrası 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı...
AK Parti’ye geçme kararı aldılar! CHP’de 'tek adamlık’ ve 'yolsuzluk' istifaları! Sayı 100'ü aştı
Gündem

AK Parti’ye geçme kararı aldılar! CHP’de 'tek adamlık’ ve 'yolsuzluk' istifaları! Sayı 100'ü aştı

İstanbul Arnavutköy İlçe Belediyesinin CHP'li meclis üyeleri Mutlu Nak ve Ercan Duman, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. İstifa ger..
Bülent Arınç da topa girdi: Utanarak izledim! Belli ki birileri süreci sabote etmek istiyor
Gündem

Bülent Arınç da topa girdi: Utanarak izledim! Belli ki birileri süreci sabote etmek istiyor

Bursaspor–Somaspor maçında ve hemen ardından Ankaragücü taraftarlarınca Leyla Zana’ya yapılan küfürlü tezahüratlar ülke genelinde tepki çeke..
Cengiz Çandar’ın kirli sicili! Terörsüz Türkiye sürecine açık sabotaj
Gündem

Cengiz Çandar’ın kirli sicili! Terörsüz Türkiye sürecine açık sabotaj

Milli birlik ve terörle mücadelede yeni bir dönemi hedefleyen “Terörsüz Türkiye” süreci, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar’ın ..
Uyuşturucudan ifade veren Sadettin Saran hakkında flaş gelişme
Spor

Uyuşturucudan ifade veren Sadettin Saran hakkında flaş gelişme

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran saç ve kan örneği alınıp tekrar adliyeye getirildi.

Hakan Fidan’ın uyarısı Cengiz Çandar'ın kalbini kırmış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti
Gündem

Hakan Fidan’ın uyarısı Cengiz Çandar'ın kalbini kırmış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Meclis’te yaptığı konuşmada Suriye’ye entegre olma konusunda ayak direyen terör örgütü PKK’..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23