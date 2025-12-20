İki Arap ülkesinde ordular peş peşe harekete geçti: Silahlara el konulacak

Lübnan'ın ardından Irak’ta da İran’a yakın Şii silahlı gruplar, “yasa dışı silahların devlet elinde toplanması” çağrısında bulundu. Şii milis güçlerden “İmam Ali Tugayları” lideri Şibl ez-Zeydi, yaptığı açıklamada, kurumsal devlet yapısının güçlendirilmesi, anayasal ve yasal otoritelere saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, “devletin birliği ve egemenliğinin, silahın yalnızca resmi kurumların elinde olmasını gerektirdiğini” ifade etti. Zeydi’nin açıklamasının ardından benzer mesajlar farklı siyasi ve silahlı aktörlerden de geldi. Ulusal Hikmet Hareketi lideri ve Koordinasyon Çerçevesi üyesi Ammar el-Hekim, silahın devletin elinde olması gerektiğini belirterek, Irak’ta yeni hükümetin bir an önce kurulması çağrısı yaptı.