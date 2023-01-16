İhtiyacınız varsa hemen e-Devlet'ten başvurun! 15 gün içinde 1500 TL'yi alın

İhtiyaç sahibi ailelere kira yardımı ödemeleri Kasım 2022 tarihinde başlamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘Türkiye Aile Destek Paketi’ içerisine ‘kira yardımı’nı da eklemiş ve bu yardımları 1500 TL’ye çıkarttıklarını duyurmuştu. Bilindiği gibi bu kira desteği 12 ay boyunca ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız olarak veriliyor. Peki, 2023 e-Devlet kira yardımı başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yapıldığı gibi (SYDV), e-Devlet’ten de yapılabiliyor. Başvurunun ardından vatandaşlar, başvuruyu takip eden ilk 15 gün içinde kira yardımlarını banka hesapları ya da PTT şubelerinden alabiliyor. Peki, devletten 1.500 TL kira yardımı nasıl alınır? İşte, başvuru şartları ve adım adım işlemler…