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Ekonomi
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İhtiyacınız varsa hemen e-Devlet'ten başvurun! 15 gün içinde 1500 TL'yi alın

2023-01-16 14:43:47
İhtiyacınız varsa hemen e-Devlet'ten başvurun! 15 gün içinde 1500 TL'yi alın

İhtiyaç sahibi ailelere kira yardımı ödemeleri Kasım 2022 tarihinde başlamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘Türkiye Aile Destek Paketi’ içerisine ‘kira yardımı’nı da eklemiş ve bu yardımları 1500 TL’ye çıkarttıklarını duyurmuştu. Bilindiği gibi bu kira desteği 12 ay boyunca ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız olarak veriliyor. Peki, 2023 e-Devlet kira yardımı başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yapıldığı gibi (SYDV), e-Devlet’ten de yapılabiliyor. Başvurunun ardından vatandaşlar, başvuruyu takip eden ilk 15 gün içinde kira yardımlarını banka hesapları ya da PTT şubelerinden alabiliyor. Peki, devletten 1.500 TL kira yardımı nasıl alınır? İşte, başvuru şartları ve adım adım işlemler…

#1
Foto - İhtiyacınız varsa hemen e-Devlet'ten başvurun! 15 gün içinde 1500 TL'yi alın

DEVLETTEN 1.500 TL KİRA YARDIMI NASIL ALINIR? - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz aylarda içerisinde elektrik, doğalgaz ve çocuk yardımının olduğu 'Türkiye Aile Destek Paketi’nin içine ‘kira yardımı’nı da ekledi. Kasım 2022’de başlayan 1.500 TL kira desteği ödemeleri 2023 yılında da en çok aratılan konulardan biri oldu. Devletten 1.500 TL kira yardımı alabilmek için belirli şartları yerine getirebilmek gerekiyor.

#2
Foto - İhtiyacınız varsa hemen e-Devlet'ten başvurun! 15 gün içinde 1500 TL'yi alın

2023 E-DEVLET KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? - Şartları sağlayan vatandaşlar kira yardımı için e-Devlet kapısından ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurunun ardından ise ödemeler başvurudan sonraki 15 gün içinde kişinin banka hesabına yatıyor. Ödemeler PTT şubelerinden de alınabiliyor. 12 ay boyunca verilen kira desteği tutarı ilden ile farklılık gösteriyor. 2022 yılında 450-650 TL olan kira ödemeleri 2023 yılında 1.500 TL’ye yükseltildi.

#3
Foto - İhtiyacınız varsa hemen e-Devlet'ten başvurun! 15 gün içinde 1500 TL'yi alın

e-Devlet kira yardımı başvurusu için şu adımları izleyin:

#4
Foto - İhtiyacınız varsa hemen e-Devlet'ten başvurun! 15 gün içinde 1500 TL'yi alın

1 - TC. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet’e giriş yapın,

#5
Foto - İhtiyacınız varsa hemen e-Devlet'ten başvurun! 15 gün içinde 1500 TL'yi alın

2 - Arama kısmından "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin,

#6
Foto - İhtiyacınız varsa hemen e-Devlet'ten başvurun! 15 gün içinde 1500 TL'yi alın

3 - "Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın

#7
Foto - İhtiyacınız varsa hemen e-Devlet'ten başvurun! 15 gün içinde 1500 TL'yi alın

4 - “Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz” uyarısı açılıyor.

#8
Foto - İhtiyacınız varsa hemen e-Devlet'ten başvurun! 15 gün içinde 1500 TL'yi alın

5 - Sizden istenilen gerekli bilgileri girip başvurunuzu tamamlayın.

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