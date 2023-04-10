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Siyaset
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İhsan Şenocak'ın ağabeyi ve kardeşi aday oldu

2023-04-10 12:26:10
İhsan Şenocak'ın ağabeyi ve kardeşi aday oldu

Türkiye’nin önde gelen ilim insanlarından Dr. İhsan Şenocak’ın kardeşleri siyasete atıldı.

#1
Foto - İhsan Şenocak'ın ağabeyi ve kardeşi aday oldu

Özellikle yobaz laikçilere verdiği cevaplarla tanınan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak hoca efendi, ilmi çalışmalarına devam ederken, ailesi tebessüm ettiren bir haberle gündeme geldi.

#2
Foto - İhsan Şenocak'ın ağabeyi ve kardeşi aday oldu

İhsan hocanın kardeşi İrfan Şenocak milletvekili adayı oldu.

#3
Foto - İhsan Şenocak'ın ağabeyi ve kardeşi aday oldu

İrfan Şenocak, AK Parti listelerinden Samsun milletvekili adayı gösterildi.

#4
Foto - İhsan Şenocak'ın ağabeyi ve kardeşi aday oldu

Aynı zamanda İhsan hocanın ağabeyi Lütfi Şenocak da Yeniden Refah Partisi’nden aday oldu.

#5
Foto - İhsan Şenocak'ın ağabeyi ve kardeşi aday oldu

Söz konusu gelişmeler sosyal medyada oldukça ses getirdi.

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