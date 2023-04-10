2023-04-10 12:26:10 İhsan Şenocak'ın ağabeyi ve kardeşi aday oldu
Türkiye’nin önde gelen ilim insanlarından Dr. İhsan Şenocak’ın kardeşleri siyasete atıldı.
Türkiye’nin önde gelen ilim insanlarından Dr. İhsan Şenocak’ın kardeşleri siyasete atıldı.
Özellikle yobaz laikçilere verdiği cevaplarla tanınan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak hoca efendi, ilmi çalışmalarına devam ederken, ailesi tebessüm ettiren bir haberle gündeme geldi.
İhsan hocanın kardeşi İrfan Şenocak milletvekili adayı oldu.
İrfan Şenocak, AK Parti listelerinden Samsun milletvekili adayı gösterildi.
Aynı zamanda İhsan hocanın ağabeyi Lütfi Şenocak da Yeniden Refah Partisi’nden aday oldu.
Söz konusu gelişmeler sosyal medyada oldukça ses getirdi.
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