İhracatta rekor! 100 yıllık cumhuriyet tarihimizin en yükseği...

ALMANYA İHRACATTA, ÇİN İTHALATTA İLK SIRADA Mayısta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 902 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 521 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 475 milyon dolarla ABD, 1 milyar 148 milyon dolarla Irak, 1 milyar 124 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ini oluşturdu. Ocak-mayıs döneminde de ihracatta ilk sırayı 8 milyar 609 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 6 milyar 459 milyon dolarla ABD, 5 milyar 893 milyon dolarla Birleşik Krallık, 5 milyar 433 milyon dolarla İtalya ve 5 milyar 378 milyon dolarla Irak izledi. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sine tekabül etti. Mayısta ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat tutarı 3 milyar 862 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkenin ardından 3 milyar 780 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 282 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 879 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 456 milyon dolarla ABD geldi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,4'ünü oluşturdu. Ocak-mayıs dönemindeki ithalatta ise ilk sırada 19 milyar 90 milyon dolarla Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 17 milyar 846 milyon dolarla Çin, 10 milyar 806 milyon dolarla Almanya, 8 milyar 498 milyon dolarla İtalya, 6 milyar 931 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı yüzde 44 olarak hesaplandı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, mayısta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 9,6 artarken, ithalat yüzde 9,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,6 artarken, ithalat yüzde 12,1 azalış gösterdi Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Mayısta bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,8 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,8 olarak kayıtlara geçti. Ocak-mayıs döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2'yi, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4'ü buldu. Mayısta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,9 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,3 olarak kaydedildi. Ocak-mayıs döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,5, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 11 olarak kayıtlara geçti.