2023-11-11 13:13:15 İHH Başkanı Bülent Yıldırım’dan şok iddia! PKK’lı teröristler Gazze'de savaşacak! Bakın onları İsrail’e hangi ülke taşıyacakmış
Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, İHH Başkanı Bülent Yıldırım'ın “İsrail, PKK ve YPG militanlarını aylık 2.650 Dolar karşılığında Gazze’ye paralı asker olarak göndermeye hazırlanıyor” iddiasını yazısına taşıdı. İsrail'in Gazze saldırıları artarak devam ederken, korkunç bir iddia gündem oldu. Konuk olduğu TVNET'te açıklamalarda bulunan İHH Başkanı Bülent Yıldırım, “İsrail, PKK ve YPG militanlarını aylık 2.650 Dolar karşılığında Gazze’ye paralı asker olarak göndermeye hazırlanıyor” iddiasını dile getirdi.