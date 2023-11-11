İHH Başkanı Bülent Yıldırım’dan şok iddia! PKK’lı teröristler Gazze'de savaşacak! Bakın onları İsrail’e hangi ülke taşıyacakmış

Anlayacağınız, PKK ve bileşenleri zaten Kürdistan için değil, Yahudi ve Hıristiyan Siyonazilerin arz-ı mevudu için çaba gösteriyor. En başından beri de bu amaçla kurulduğunu düşünmemek için elimizde hiçbir gerekçe yok üstelik. Diyeceğim şudur: O büyük savaş gelip herkes tarafını seçtiğinde Selahaddin Eyyubi’nin asil torunları tarihin doğru tarafında duracaklardır zaten, ona şüphe yok. PKK ve bileşenlerinin de hangi tarafta olacağına hiç şüphe yok. Sadece sorum şu: Fazlaca yakınlaştığını düşündüğüm o büyük savaş için hafızamız yerinde mi, hazırlığımız tamam mı?"