İHA’ların korkulu rüyası olacak! Merakla beklenen sürpriz silahın örtüsü kalktı

Zafer Aral, fuarda Kosova ile de önemli bir anlaşma imzaladıklarını belirterek, "Anlaşma, Kosova'nın elinde mevcut zırhlı araçların silahlandırılması ile ilgili. Bizde 30x113 mm toplar var. 30x113 mm kule ve toplarla Kosova'daki zırhlı araçları silahlandırma anlaşması imzalandı. 100 adet kara aracını kulesi ve 30x113 mm topları ile silahlandıracağız. 50 milyon doların üzerinde bir anlaşma." açıklamasında bulundu. Türkiye'nin dünya savunma sanayisinde şu anda artık çok farklı bir konuma geldiğinin altını çizen Aral, sözlerini şöyle tamamladı: "Savaş konsepti değişti. Fazla maliyeti olmayan, insansız kara, deniz ve hava araçları ve bu araçların taşıyabildiği en efektif silahlarla yapılmaya başlandı savaşlar. Artık savaş konsepti bu. Türkiye bugün dünyada bu konsepte yegane sahip ülke diyebiliriz. Dolayısıyla son 6 aydır, hele hele son 3 aydır Körfez ülkelerinden Filipinler'e ve Endonezya'ya, Malezya'dan Afrika ülkelerine kadar bu yeni savaş konsepti için büyük arayışlara giren devletler ile devamlı teması halindeyiz."