Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'den bunalan Avrupa ülkesi Türkiye'nin kapısını çaldı: Makineli tüfek ve top alacaklar

Sarsılmaz Dış Ticaret Genel Müdürü Nuri Kızıltan, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda İspanya ile yaptıkları büyük anlaşmayı duyurdu.

Sarsılmaz Dış Ticaret Genel Müdürü Nuri Kızıltan, Sarsılmaz'ın ve Türklerin en büyük başarısının, talepleri anında ve çabuk yerine getirmek olduğunu belirterek, "Yani rakiplerimiz, Avrupalı rakiplerimiz bu konuda çok yavaşken biz çok çabuk hareket ederek, etkin olarak başarıyı sağlayabiliyoruz. Bu da bize daha fazla satış sağlıyor." dedi. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, Sarsılmaz Dış Ticaret Genel Müdürü Nuri Kızıltan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Kızıltan, Sarsılmaz'ın fuara grup şirketleriyle geniş bir katılım sağladığını belirterek, BPS mühimmatlarının, LA2 Dynamics robotlarının, Ankara'da üretilen kulelerin ve TUSAŞ ile ortak oldukları TRM bünyesindeki topların sergilendiğini söyledi.

Fuarda teknoloji transferine yönelik yoğun bir talep olduğunu vurgulan Kızıltan, "Bütün ülkelerden böyle bir istek var, herkes kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Bu nedenle de yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Mümkün olduğunca bunları değerlendiriyoruz, onlara destek olmaya, özellikle dost ve kardeş ülkelerimize destek olmak için çalışıyoruz." dedi. Fuar kapsamında İspanya'nın ünlü kule firması Escribano ile stratejik bir işbirliği anlaşması yaptıklarını ifade eden Kızıltan, şunları kaydetti:

"İspanya'da dünyanın en büyük kule üreticilerinden biri olan Escribano ile bir anlaşma yaptık. Artık makineli tüfeklerini ve TR Mekatronik'in ürettiği topları bizden alarak ürünlerin üstüne takmaya karar verildi. Büyük bir işbirliği olacak. Belki birlikte bir proje yaratacağız ki var şu anda. Çok güzel işler çıkıyor. Bu fuar çok başarılı ve çok güzel geçiyor. Özellikle yabancı misyonların ve yabancı heyetlerin katılımıyla birlikte çok daha keyifli bir ortam yaşayacağımıza inanıyorum."

Kızıltan, ihracat rakamlarındaki artışa ve gelecek hedeflerine de değinerek, 2026 için büyüme hamlesi başlattıklarını dile getirdi. İhracatla büyümek için 2026'da çok büyük bir hamle yapacaklarını ifade eden Kızıltan, şöyle devam etti: "Bir yıl önceye göre üç kat hedefimizi koyduk ve bu hedef doğrultusunda da ilk çeyrekte bunu büyük ölçüde başaracağımız ortaya çıktı. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte bu olacak. Biz şu anda kapasite olarak 2027'yi doldurmak üzereyiz. Bunun için de yatırımlarımızı artırarak kapasiteyi daha da efektif kullanarak, daha büyük yatırımlar yaparak bütün ihtiyaçları karşılamak istiyoruz. 2025'ten 2026'ya hedefimizi üç katına çıkardık. Geçmişte iki katını başarmıştık, şimdi çıtayı daha yukarı koyduk. 2030 hedeflerimiz ise çok daha yüksek rakamları kapsıyor. Savunma sektörü devletimizin desteğiyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın göz bebeği haline geldi."

Kızıltan, Türk savunma sanayisinin küresel rakiplerine karşı hız avantajına sahip olduğuna dikkati çekerek, "Sarsılmaz'ın ve Türklerin en büyük başarısı, talepleri anında ve çabuk yerine getirmek. Yani rakiplerimiz, Avrupalı rakiplerimiz bu konuda çok yavaşken biz çok çabuk hareket ederek, etkin olarak başarıyı sağlayabiliyoruz. Bu da bize daha fazla satış sağlıyor." dedi. Sarsılmaz'ın bir orduyu donatabilecek ürünlere sahip olduğunu dile getiren Kızıltan, ürünlerin zorlu test süreçlerinden geçtiğini, Türkiye'de yaygın olarak test edilmiş, onaylanmış ve NATO standartlarındaki ürünlerin yabancı heyetler tarafından özellikle tercih edildiğini sözlerine ekledi.

