ABD'den bunalan Avrupa ülkesi Türkiye'nin kapısını çaldı: Makineli tüfek ve top alacaklar

Kızıltan, Türk savunma sanayisinin küresel rakiplerine karşı hız avantajına sahip olduğuna dikkati çekerek, "Sarsılmaz'ın ve Türklerin en büyük başarısı, talepleri anında ve çabuk yerine getirmek. Yani rakiplerimiz, Avrupalı rakiplerimiz bu konuda çok yavaşken biz çok çabuk hareket ederek, etkin olarak başarıyı sağlayabiliyoruz. Bu da bize daha fazla satış sağlıyor." dedi. Sarsılmaz'ın bir orduyu donatabilecek ürünlere sahip olduğunu dile getiren Kızıltan, ürünlerin zorlu test süreçlerinden geçtiğini, Türkiye'de yaygın olarak test edilmiş, onaylanmış ve NATO standartlarındaki ürünlerin yabancı heyetler tarafından özellikle tercih edildiğini sözlerine ekledi.