Fransız isimden Türkiye uyarısı: Sonu kötü bitecek
İsrail'in Ortadoğu'daki vahşeti hız kesmeden devam ederken Fransız gazeteci Renaud Girard'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Fransız LCI kanalında yayınlanan programda analistler İran- ABD/İsrail savaşını ve bölgesel gelişmeleri yorumladı.
Fransız gazeteci Renaud Girard'ın Türkiye hakkındaki sözleri gündem oldu.
Girard, İsrailli eski istihbarat subayı Raphaël Jerusalmy'i uyardı. "Türkiye'nin başını kesmekten bahseden eski bir İsrailli subay görüyoruz" diyerek Jerusalmy'i hedef alan Girard, İsrail yönetimini "kibirli, aşırı ve deli" olarak niteledi ve "Orta Doğu'da tüm devletleri vurmak istemek çok kötü bitecek" dedi.
"İsrailliler Türkiye ve Katar'a saldırmanın normal olduğunu düşünüyor. 50 yıldır kimseye saldırmamış bu devletlere." diyen Fransız gazeteci, İsrail'in bu aşırılığının İsrail için kötü sonuçları olacağını vurguladı. Girard'ın bu sözleri stüdyoda gerginliğe sebep oldu.
