  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Galatasaray'ın elenmesi Avrupa'da da şaşkınlık uyandırdı! Icardi için yazılanlar taraftarı çok kızdırdı: Alay konusu oldu

Mourinho devreye girdi ve bomba her an patlayabilir! Sol bek sorunu çözülecek mi?

İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek

Galatasaray'ı sallayan gelişme! Rekor ceza kapıda! Artık yaş kemale erince işte...

Büyük şok: Reddedilmeliler... Nihat Kahveci, Galatasaray'a demediğini bırakmadı!

Japonların bu yöntemi şaşırttı! 1 ayda bütçenizden tasarruf edeceksiniz

Galatasaray resmen iflas etti! Bu futbol ülke puanını da karıştırdı: Büyük rezillik…

Okan Buruk sonunda patladı: Galatasaray’ı sallayacak gelişme mi? Rezaletin tek sorumlusu deyip bombayı patlattı:

İşte bu hiç beklenmiyordu: Kötü haber geldi gelmesine de! Batshuayi ele güne rezil oldu…

İki asırlık gizemli mezarlık! Görenler şoke oluyor
Ekonomi
12
İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek

2024-08-28 12:49:47
İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek

İHA ve SİHA'dan sonra Trakya'da müthiş bir projeye daha imza atıldı.

#1
Foto - İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek

Trakya Bölgesi'nde geliştirilen yerli hibrit ayçiçeği tohumu, kuraklık karşısında gösterdiği üstün direnç ile uluslararası tohum firmalarına meydan okuyarak dikkatleri üzerine çekti.

#2
Foto - İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarla günü ile yerli tohumun başarısı kutlandı ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının önü açıldı.

#3
Foto - İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek

Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle geliştirilen ve Tekirdağ, Edirne, Kırklareli başta olmak üzere birçok ilde deneme ekimleri yapılan yerli hibrit ayçiçeği, özellikle kuraklığa dayanıklılığıyla fark oluşturdu.

#4
Foto - İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek

Geçtiğimiz yıllarda uluslararası firmaların tohumlarından yetiştirilen ayçiçeği tarlalarının kuruduğu gözlenirken, yerli tohumlar bu zorlu şartlara karşı üstün bir performans sergiledi.

#5
Foto - İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarla günü ile bu başarının mutluluğu paylaşıldı. Tarla günü programı sonrasında yerli ayçiçeği tarlasında biçerdöverin devreye girmesiyle hasat başladı.

#6
Foto - İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

#7
Foto - İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek

"2017 yılında attığımız bu küçücük tohumlar, 2018-19 ve 2021 yıllarında Allah'ın izniyle ve yardımıyla 5-6 senede AR-GE'sini tamamlayarak, 2021 yılında sadece 100 ton üretebildik. Ama bu bizim için sadece bir başlangıçtı. Tüm Trakya'nın değişik yerlerinde, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'de ufak ufak denemeler yaptık. 2022'de biraz daha çoğalttık. 2023'te elde ettiğimiz ürünleri bu sene Türkiye'nin 20'den fazla ilinde yaydık. Ekim alanını 200 bin dekara ulaştırdık. 2024-2025 sezonunda ise inşallah bu sayıyı 2-3 katına çıkarmayı hedefliyoruz.

#8
Foto - İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek

Bu anlamda bir rüya ve istekle başlayan bu hikaye, bugün burada sizin de bulunduğunuz bir ortamda, yüzlerce çiftçimiz Trakya'da, Çanakkale'de, Samsun'da, Tokat'ta, Eskişehir'de, Adana'da, Konya'da, hatta Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman gibi illerde sizin ürünleriniz şu an ekiliyor ve dikiliyor. Pandemi döneminde nasıl ki bize aşı vermediler, kendi aşımızı yaptık. Bu anlamda dünyanın ekonomik krize, gıda krizine girebileceği bir dönemde, uluslararası şirketler tohum vermedikleri zaman, vermeyebilirsiniz. Bizim kendi tohumumuz var diyebileceğiz. Bu anlamda İHA'da, SİHA'da, uçakta, arabada ve diğer konularda nasıl kimseye bağımlı değilsek, kendi kendimize yetebiliyorsak, inşallah ayçiçeğindeki hikayeyi de Türkiye'de garanti etmiş bulunmaktayız. Yabancı tohumlar vermese bile gelecek dönemlerde Trakya Tohum tüm Türkiye'ye tohum verebilecek"

#9
Foto - İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ise açıklamasında, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biz, 2021 yılından beri tarımsal arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde yerli ve milli ayçiçeği tohumuna destek veriyoruz. Bakanlığımızın bu konuya bütçe ayırması ile birlikte, yüzde 25 üretici katkılı, yüzde 75 Bakanlığımızın hibe katkılı bu projeyi başlattık ve destekledik. O günden beri de desteklememiz devam ediyor. 2022-2023-2024 yılları arasında Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğimizin destekleri ile projeyi yürüttük. Şu ana kadar 3 yılın ortalamasında 58 bin dekarda yerli ve milli ayçiçeği ekimini ilimizde sağladık. Adı üzerinde yerli ve milli olmak hepimizin onuru ve gururu" dedi.

#10
Foto - İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek

Hasat şenliğine katılan çiftçilerden Hasan Terzioğlu da yaptığı açıklamada, "Ben de yeni ektim. Diğer tarlalarıma göre yerli ve milli ayçiçeği tarlası daha iyi. Ben zaten milliyetçilikten yanayım. Milli olmasını istiyorum, yabancılardan da bir şeyler almayalım diyorum; kendimiz üretelim, kendimiz yetiştirelim her şeyi" dedi.

#11
Foto - İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek

Programa Tekirdağ Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve birçok çiftçi katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aralarında kimler var kimler! Malazgirt’te yok İş Bankası resepsiyonunda var
Siyaset

Aralarında kimler var kimler! Malazgirt’te yok İş Bankası resepsiyonunda var

CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılmayan CHP’lilerin İş Bankası resepsiyonuna katılmasına tepki g..
28 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü' 'Günün Fotoğrafı' ve 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (28 Ağustos 202..
İzmir'i pislik içinde bıraktılar! Balık tutmak yasaklandı
Gündem

İzmir'i pislik içinde bıraktılar! Balık tutmak yasaklandı

İzmir Körfezi'deki balık ölümleri sonrasında İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri Bayraklı sahilinde balık tutmanın yasaklandığını açıkladı...
Arap ülkesi Türkiye'nin 56 milyar dolarına göz dikti! Mısır ve BAE'den sonra şimdi de onlar
Ekonomi

Arap ülkesi Türkiye'nin 56 milyar dolarına göz dikti! Mısır ve BAE'den sonra şimdi de onlar

Rus turistlerin en çok ziyaret ettiği destinasyonun Türkiye olması birçok ülkeyi harekete geçirdi. Turizm alanında gelişmeye başlayan ülkele..
Bağcılar'da haraç çetesi dehşet saçtı
Yerel

Bağcılar'da haraç çetesi dehşet saçtı

Bağcılar'da haraç istenen internet kafenin sahibinin olumsuz cevap vermesi üzerine, motosikletli saldırganlar tarafından iş yerine silahlı s..
Gündem

"SETA partiye rapor sundu; sonuçlar çarpıcı Erdoğan’ın artık zırhı yok" DMM'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yalan haber ve paylaşımlarla mücadelesini sürdürüyor. Yapılan son açıklamada, 'SETA partiye rapor sundu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23