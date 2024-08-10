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Çarpışan otomobil yan dönerken arkadan gelen diğer süt toplama aracı da önde giden araca çarparak kaldırıma çıkıyor. Çarpma sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası devrilen araçtan dumanlar çıkarken vatandaşlar kaza yapan araçların yardımına koştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçlardan sıkışan ve kurtarılan 4 yaralı Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan 4 araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol yeniden trafiğe açılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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