2020-12-05 12:45:10 Iğdır'da dev rezerv bulundu! Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayacak
Adını barındırdığı tuz madenlerinden alan Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, 3 girişimci arkadaş, yeni bir tuz madeni tespit etmek amacıyla 2 yıl önce kentin güney doğusunda bulunan dağlık alanda çalışma başlattı. Dağlık arazide yapılan 2 yıllık sondaj çalışmaları sonucunda, en az 30 milyon ton olduğu ve 50 milyon ton rezerve ulaşabileceği belirtilen tuz rezervi tespit edildi. Karla mücadele, gıda, hayvancılık ve sanayi alanlarında kullanılarak ülkeye ekonomik girdi sağlayacak tuz rezervinin bulunduğu maden, kurulan tesisle hizmete başladı.