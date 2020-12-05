Iğdır'da dev rezerv bulundu! Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayacak

"BU MADEN BİZE VE İNSANIMIZA EKMEK KAPISI OLACAK" -Girişimcilerden Abdulhakim Atmaca, "Bu bölgede yerden çıkan suyun tuzlu olması sebebiyle tuz rezervi olduğunu düşündük ve 2 yıl süren bir sondaj çalışması başlattık. Açıkçası biz bir kumar oynadık ama sonucunda verdiğimiz emeğin karşılığını bu madeni bularak aldık." dedi. Yeni madeni işletmeye başlayarak Iğdır ve Türkiye'nin ekonomisine büyük katkı sunacaklarını belirten Atmaca, "Geçen yıldan beri yaptığımız kazının ardından rezerve ulaştık ve üretime geçtik. Burada ürettiğimiz tuz, karayolu, hayvancılık ve gıda sektöründe kullanılıyor. Kendi açımızdan mutluyuz, emeğimizin karşılığını aldık. Yine istihdam sağalacağımız için de mutluyuz. Burası bize ve insanlarımıza ekmek kapısı olacak ve bu sayede ülke ekonomimize katkı sağlayacağız." diye konuştu.