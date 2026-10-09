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Ekonomi
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İftiranın kaynağı ve sözcüsü birbirine düştü: Özel’den Özlale’ye ‘Göktaş’ fırçası!

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İftiranın kaynağı ve sözcüsü birbirine düştü: Özel’den Özlale’ye ‘Göktaş’ fırçası!

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin fon soruşturması ile ilgili olarak Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ı hedef alan iftirası ellerinde patladı. Sözde ülke yönetmeye talip Özgür Özel’in eline tutuşturulanları araştırıp sormadan siyaset malzemesi yapması tepki çekerken, Özel’in iddiayı ilk ortaya atan Özlale'yi arayarak "Önüne arkasına bakılmadan böyle bir iddiayı nasıl paylaşırsınız, bizi haksız duruma düşürmeyin" sözleriyle fırçaladığı öğrenildi.

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Foto - İftiranın kaynağı ve sözcüsü birbirine düştü: Özel’den Özlale’ye ‘Göktaş’ fırçası!

Sermaye piyasalarındaki gelişmeler üzerine başlatılan fon soruşturması kapsamında Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve babası hakkındaki iddiaları siyasette yeni bir krizin fitilini ateşledi. İddiaların isim benzerliğinden kaynaklandığının anlaşılması üzerine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel devreye girdi.

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Foto - İftiranın kaynağı ve sözcüsü birbirine düştü: Özel’den Özlale’ye ‘Göktaş’ fırçası!

Gelişmelerin ardından Genel Başkan Özgür Özel’in, iddiayı gündeme taşıyan milletvekili Ümit Özlale ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Haberler.com'un parti yetkililerinden edindiği bilgiye göre; kendilerini zor durumda bırakan hamleye tepki gösteren Özel'in Özlale'ye "Önüne arkasına bakılmadan böyle bir iddiayı kamuoyu ile nasıl paylaşırsınız? Bizleri haklı davamızda haksız duruma düşürecek adımlardan uzak durun" dediği öğrenildi.

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Foto - İftiranın kaynağı ve sözcüsü birbirine düştü: Özel’den Özlale’ye ‘Göktaş’ fırçası!

Öte yandan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek sert bir açıklama yaptı. Babasının T.C. kimlik numarası ile Özlale’nin bahsettiği kişinin T.C. kimlik numarasının uyuşmadığını, babasının Konya, söz konusu kişinin ise Bartın nüfusuna kayıtlı olduğunu açıklayan Göktaş, iddia sahiplerine meydan okudu.

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Foto - İftiranın kaynağı ve sözcüsü birbirine düştü: Özel’den Özlale’ye ‘Göktaş’ fırçası!

İddiaların ispatlanması halinde görevinden derhal istifa edeceğini belirten Bakan Göktaş, "İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız? Ben bu sözümün arkasındayım" diyerek hukuki süreç başlattığını duyurdu.

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Foto - İftiranın kaynağı ve sözcüsü birbirine düştü: Özel’den Özlale’ye ‘Göktaş’ fırçası!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da iddiasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Acar, "Dün Meclis çatısı altında milletvekillerimizi ve bakanlarımızı, bugün ise bir başka bakanımızı hiçbir somut delil ortaya koymadan hedef aldınız. İsim benzerliklerinden suç üretmeye, şüpheden hüküm çıkarmaya, havadan nem kapmaya vararak insanların itibarını siyasi hesaplarınıza kurban etmeye kalkıştınız. Herkes haddini bilsin" dedi.

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