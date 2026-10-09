İftiranın kaynağı ve sözcüsü birbirine düştü: Özel’den Özlale’ye ‘Göktaş’ fırçası!
Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin fon soruşturması ile ilgili olarak Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ı hedef alan iftirası ellerinde patladı. Sözde ülke yönetmeye talip Özgür Özel’in eline tutuşturulanları araştırıp sormadan siyaset malzemesi yapması tepki çekerken, Özel’in iddiayı ilk ortaya atan Özlale'yi arayarak "Önüne arkasına bakılmadan böyle bir iddiayı nasıl paylaşırsınız, bizi haksız duruma düşürmeyin" sözleriyle fırçaladığı öğrenildi.